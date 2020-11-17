Гороскоп радить Овнам приділити більше часу рідним, Тельцям не варто пасувати перед невдачами.

Гороскоп на середу, 18 листопада 2020 року, радить Овнам приділити більше часу рідним, Тельцям не варто пасувати перед невдачами.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра Овнам потрібно більше часу приділяти своїм рідним. Зараз саме той момент, коли ви їм необхідні.

Тілець

Пам'ятайте, що вас практично неможливо зломити. Не пасуйте перед невдачами.

Близнюки

Зробіть не те, що потрібно, а те, що хочеться. Вчіться прислухатися до своїх бажань.

Рак

Завтрашній день може принести втрати - не катастрофічні, але відчутні. Не хвилюйтеся даремно, краще подумайте, ніж можна компенсувати збиток.

Лев

Завтра ви будете неймовірно активні, у вас з'явиться безліч ідей щодо джерел додаткового заробітку. Реально оцініть свої можливості і виберіть той варіант, який максимально комфортний для вас.

Діва

Завтра вас чекає неприємна розмова з кимось із колег. Постарайтеся зробити все можливе для збереження дружніх відносин.

Терези

Хороший день для закладу нових знайомств. Зустріч з незвичайною людиною в незвичайному місці чекатиме вас завтра в другій половині дня.

Скорпіон

Завтра вас особисте життя буде досить сильно відволікати від робочого життя, тому ви будете працювати зовсім не так добре, як хотілося б вашому начальству. Втім, якщо ви грамотно зумієте приховати стан вашої душі, все може пройти кращим чином.

Стрілець

Завтра вам, незважаючи ні на що, слід контролювати себе і не дозволяти іншим викликати у вас гнів або інші сильні негативні емоції. Швидше за все, хтось хоче виставити вас в невигідному світлі, тому не піддавайтеся на провокації, як би вам не хотілося на них піддатися.

Козоріг

Завтра вам варто зайнятися роботою і залишити осторонь особисті переживання.

Водолій

Цей день принесе вам багато хороших новин. Ваші друзі запропонують участь в цікавому проекті. У другій половині дня старайся приділити увагу розв'язанню побутових питань.

Риби

Завтра займіться своїм здоров'ям. Постарайтеся відпочити і не перенапружуватися.

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Автор: УНІАН