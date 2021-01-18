Гороскоп радить Терезам розібратися в собі. На Дів чекає творчий день.

Гороскоп на вівторок, 19 січня 2021 року радить Терезам розібратися в собі. На Дів чекає творчий день.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра Овни придумають цікаві ідеї, які можуть сприятливо позначитися на їх кар'єрі і житті в цілому. Також в цей день зав'яжеться не менш корисне знайомство.

Завтра зірки нададуть Тельцям можливість для нових цікавих зустрічей і знайомств. Не дивно, якщо одне з цих знайомств виявиться романтичним. Однак чекати від нього серйозного продовження не варто.

Близнюки

День у Близнюків пройде насичено і цікаво. Щоб опинитися в потрібному місці в потрібний час, Покладіться на свою інтуїцію – вона в цей день буде на висоті.

Рак

Астрологи радять Ракам не боятися завести нові знайомства. Вибирайте коло спілкування так, щоб він збагатив вас позитивними емоціями.

Лев

Левам потрібно додати рішучості. Завершіть давно розпочату справу і будьте впевнені, що це призведе до позитивного результату.

Діва

Дев чекає творчий день. Не відмовляйте собі в радощах і задоволеннях, які буде в сьогоднішній вечір.

Терези

Терезам краще провести час в спокійній компанії або на самоті. Вам необхідно розібратися в своїх думках для подальшої продуктивної роботи.

Скорпіон

Скорпіонам не варто хизуватися незалежністю і за всяку ціну прагнути до лідерства. У першій половині дня краще зайнятися рутинною роботою, особливо заплутаними незакінченими справами.

Стрілець

Початок дня може супроводжуватися для Стрільців дрібними розчаруваннями. Можлива недовірливість, схильність перебільшувати критичність тих чи інших дрібниць. Ближче до вечора все налагодиться.

Козеріг

У першій половині дня Козерогів чекають повсякденні турботи, можлива неуважність, загальна невизначеність. Багато Козероги відчують тимчасовий занепад сил.

Водолій

Водоліям в цей день зірки радять оперувати фактами і менше покладатися на власні висновки. Довіряти інтуїції особливо небажано в першій половині дня.

Риби

Для риб день може початися з загадки або невизначеності. Можливо, причина буде критися в чужій неоднозначній поведінці або у вашій власній нерішучості.

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Автор: УНІАН