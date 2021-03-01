Овна завтра чекає важливий день. Вам належить прийняти рішення, яке може вплинути на все подальше життя.

Зірки завтра не радять шукати легких шляхів. Чим більше буде перешкод - тим краще і цікавіше.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овна завтра чекає важливий день. Вам належить прийняти рішення, яке може вплинути на все подальше життя.

Телець завтра буде сприймати все в багнети і з будь-якого приводу демонструвати свою впертість. Напоумити його логічними доводами буде неможливо.

Близнюки

Близнюки будуть поводитися надто заступницько. Вам захочеться роздавати поради своїм друзям і колегам, але переконайтеся спочатку, що вони хочуть їх почути.

Рак

Раку завтра варто провести побільше часу зі своїми близькими. Приготуйте для них приємний сюрприз - їх реакція вас порадує.

Лев

Дар красномовства завтра проявиться у лева з небаченою силою. Оберніть це собі на користь.

Діва

Діва завтра буде діяти рішуче і швидко. Ніщо не зможе змусити її згорнути з наміченого шляху.

Терези

Завтра ваги повинні бути готові до несподіваних поворотів. Зірки готують вам щось дивовижне.

Скорпіон

Завтра Скорпіон може зіткнутися з непоступливістю і різкістю оточуючих, особливо колег по роботі. На щастя, сам він буде володіти гнучкістю і дипломатичністю за двох.

Стрілець

Стрілець завтра буде соціально активним як ніколи раніше. Відмінний час, щоб налагоджувати ділові контакти.

Козеріг

Завтра Козеріг буде налаштований наполегливо, як ніколи, і націлений тільки на перемогу. Зірки гороскопу кажуть, що проти його напору не встоїть жодна фортеця.

Водолій

Водолію завтра буде корисно взяти на себе роль вчителя. Візьміть шефство над кимось, кому може стати в пригоді ваша допомога.

Риби

Завтра риби в будь-якій справі будуть налаштовані по-бойовому. Ви не захочете братися за дрібні проекти, а будете одержимі втіленням в життя глобальних, амбітних цілей.

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Автор: УНІАН