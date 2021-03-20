Для Водоліїв завтрашній день буде вельми вдалим, а ось Близнюкам 21 березня видасться складним.

Завтрашній день, 21 березня, буде хорошим не для всіх знаків Зодіаку. Найкраще відмовлятися від несподіваних пропозицій і діяти, покладаючись тільки на себе.

Про це пише slovofraza.

Овен

Присвятіть цей день всьому, що підносить дух. Надзвичайно сприятливий час для початку благодійних справ.

Телець

Завтрашній день видасться напруженим. Уникайте темряви, нових знайомств і галасливих компаній. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змінити всі плани.

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Близнюки

21 березня може здатися нелегким. Не концентруйтеся на своїх проблемах. Зверніть увагу на оточуючих вас людей. Постарайтеся знайти компроміс - і все владнається.

Рак

Ймовірно, намічені плани завтра зазнають змін. Не виключені втрати, випадкова травма або хвороба, що можуть перешкодити виконанню справ. Будьте гранично обережні у всьому.

Лев

Зірки рекомендують вам проявити в справах увагу та обачність. Постарайтеся уникати категоричних висловлювань, насмішок, непотрібних розмов. Відкладіть прийняття важливих рішень. Остерігайтеся стороннього впливу.

Діва

Завтра краще не проявляти амбіцій. Увечері можливі приємні події й звістки. Небажано приймати ліки, алкогольні напої. Сни слід тлумачити навпаки.

Терези

Завтра не варто братися за нові справи, краще трохи почекати. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Ваші переживання не будуть марними, підготуйте себе до найгіршого.

Скорпіон

Ймовірно, несподівана звістка змусить вас переосмислити свої дії або змінити пріоритетні напрямки в роботі. Може виникнути конфлікт з кимось із партнерів. Проте укладені завтра угоди обіцяють виявитися прибутковими.

Стрілець

Завтра ймовірні негативні зміни у фінансових справах, конфлікти з оточуючими, погіршення самопочуття. Уникайте стороннього впливу - він може привести до емоційного зриву. Сон може виявитися віщим.

Козеріг

Завтра не виключені фінансові втрати або поява серйозних труднощів, особливо якщо нові задуми належать до розряду ризикованих. Увечері можливі ускладнення взаємин через дії близької людини.

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Водолій

Для вас завтрашній день буде вельми вдалим. Ви зможете подолати підступи супротивників і ворогів, поліпшити свій матеріальний добробут в результаті поїздок або справ, пов'язаних з розширенням бізнесу або з новими контактами, особливо з іноземцями.

Риби

Несприятливі тенденції цього дня можуть серйозно вплинути на уявлення про власний характер або про партнерів. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки. Тим, хто збирається в подорож, зірки радять остерігатися злодіїв і безчесних людей. Будьте обережні.

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Автор: Іван Бойко