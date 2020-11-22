23 листопада не варто вступати в словесну перепалку.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 23 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

Овен

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Ваш перфекціонізм може бути корисним. Не варто завтра відволікатися на дрібні помилки. Сконцентруйтеся на головному.

Телець

Вам варто дотримуватися своїх життєвих принципів. Остерігайтеся сумнівних пропозицій.

Близнюки

Ви зможете знайти нових друзів. Так-так, настрій у вас завтра буде дуже грайливим.

Рак

Ваші справи підуть вгору, і ви зможете сміливо йти до своєї мети.

Лев

Завтра вам слід прийняти важливе рішення. Повірте, що ви можете зробити все, що завгодно.

Діва

Ситуація, про яку ви думаєте, може мати успішне завершення, за умови, що вона супроводжується наполегливою працею і хорошим плануванням.

Терези

Цей день буде наповнений для вас радістю. Ви зможете вирішити всі питання і вас обов'язково похвалять.

Скорпіон

Доба буде досить важкою. Багато ваших почуттів можуть бути вкорінені тривогою, яка навряд чи матиме щось спільне з реальністю.

Стрілець

Вам варто зробити висновки в зв'язку з вашими останніми діями. Вони допоможуть легше долати негаразди в майбутньому.

Козоріг

Цей день ви проведете з найближчими друзями. Веселощі вам гарантовані.

Водолій

Вам варто обмежити спілкування з людьми, які нічого хорошого у ваше життя не приносять. Незабаром вас чекає прийняття рішення, яке круто змінить ваше життя.

Риби

З одного боку доба може бути дуже сприятливою для творчості і винахідливості, а з іншого ймовірний занепад сил.

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Автор: УНІАН