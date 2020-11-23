Гороскоп радить Водоліям скласти плани на майбутнє. Овнам зірки рекомендують присвятити день відпочинку.

Гороскоп на вівторок, 24 листопада 2020 року, радить Водоліям скласти плани на майбутнє. Овнам зірки рекомендують присвятити день відпочинку.

Про це пише slovofraza.

Овен

День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Випадкова травма або хвороба може перешкодити виконанню раніше намічених планів.

Сни можуть бути віщими, слід очікувати їх здійснення. Номери, цифри уві сні – до клопотів.

Близнюки

Можливо, ви отримаєте приємну звістку, яке дуже сильно підніме вам настрій. Тоді і тонусу для роботи додасться, і бажання підкорювати нові вершини.

Рак

Не варто в цей день займатися чужими фінансами, це може привести до небажаних наслідків. Займіться власними справами.

Лев

Начальство завтра буде підозріло добрим і уважним: зараз ви можете знайти момент для розмови про підвищення зарплати.

Діва

Вимагайте від начальства більше конкретики в його відповідях на ваші запитання. Можливо, ваш шеф невипадково вам щось не домовляє.

Терези

Завтра намагайтеся не перекладати свої службові обов'язки на чужі плечі. При несприятливому розвитку ситуації ви можете опинитися в центрі конфлікту і зіпсувати відносини з колегами.

Скорпіон

Вам необхідно бути обачнішими, контролювати все, що відбувається поруч з вами, як у професійній, так і в особистому житті.

Стрілець

Сприятливий день, пов'язаний з духовним переродженням, переоцінкою відносин з оточенням, отриманням інформації.

Козеріг

Ваша розгубленість і невпевненість в собі посилять негативні тенденції першої половини дня. Вірогідні проблеми через потурання власним слабкостям або небажання протистояти чужому впливу.

Водолій

Цей день присвятіть визначенню планів і сімейних справ. Але краще не проявляти зайвих амбіцій. Ваша стриманість і тактовність будуть згодом оцінені.

Риби

Саме завтра може трапитися щось, що серйозно вплине на світогляд, життєві принципи або перспективні плани. Ймовірно, з'явиться можливість змінити сферу діяльності, проявити здібності, таланти для здійснення задуманого.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН