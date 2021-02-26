Близнюків завтра дуже потягне в далекі краї. Вам не терпиться помандрувати, проте ситуація зажадає вашої присутності вдома.

Завтра гороскоп особливо хороший для романтичних прогулянок, нових знайомств і любові: раптово пробуджуються яскраві емоції відкривають широкі можливості для того, щоб справити враження на протилежну стать і полегшити знайомство.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Гороскоп завтра радить Овну трохи поекспериментувати. Майданчиком для експерименту може стати будь-яка справа: від нової стрижки до нових відносин.

Телець має шанс отримати запрошення на яке-небудь пафосний захід. Не дозволяйте ліні вас здолати і не сидіть вдома.

Близнюки

Близнюків завтра дуже потягне в далекі краї. Вам не терпиться помандрувати, проте ситуація зажадає вашої присутності вдома.

Рак

Рак буде завтра готовий скористатися будь-яким приводом, аби зірватися з насидженого місця і втекти. Ваша любов до зміни місць досягне апогею. Що ж, маленький відпустку вам і справді не зашкодить.

Лев

Леву завтра буде не сидітися на місці, тому пасивність оточуючих буде дратувати. На щастя, вас вона не зупинить, адже ви легко візьмете ініціативу у свої руки.

Діва

Завтра Діві буде важко приховати якісь думки і почуття в собі – всі вони будуть написані у неї на обличчі. Це і на краще, адже висловити свої емоції словами ви не зможете.

Терези

Ваги завтра будуть чудовим глядачем, здатним гідно оцінити будь-який спектакль, що розгортається навколо. А ось самі виходити на сцену не захочуть.

Скорпіон

Завтра допитливість Скорпіона не знає кордонів! Стримувати цей порив не варто, навпаки, Скорпіону давно пора задовольнити свою цікавість по ряду питань.

Стрілець

Завтра Стрілець буде розриватися між тим, що йому доводиться робити, і тим, чого він би хотів. Йому буде складно дотримати баланс.

Козеріг

Завтра телефон Козерога буде буквально розриватися від дзвінків: всі захочуть поділитися з ним своїми думками та ідеями. Ви будете раді поспілкуватися з друзями, адже саме цього вам так не вистачало.

Водолій

Водолій буде вести себе досить агресивно і сперечатися з усіма і вся. Все, що ви можете сказати в своє виправдання, це те, що таким шляхом ви намагаєтеся докопатися до істини.

Риби

Зірки гороскопу радять завтра Рибам підготувати плацдарм для подорожі: вивчити тури, сайти і може бути, навіть зробити в агентство пару дзвінків. Це допоможе вам змиритися з сірими буднями.

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Автор: УНІАН