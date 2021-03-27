Стрільцям зірки радять 28 березня знайти в собі сили тимчасово відійти від справ, а Ракам обіцяють успіх в кар'єрі.

Гороскоп на завтра, 28 березня, радить всім знакам Зодіаку нарешті зайнятися здоров'ям, а також не присвячувати час розмовам з токсичними людьми й провести неділю в колі близьких.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра остаточно відновляться зв'язки з далекими родичами, контакти можуть бути стабільними та принесуть багато користі надалі. Зросте повага оточуючих.

Телець

Неділя - сприятливий день для спілкування, пошуку нових джерел енергії, прагнення до ідеалу. Таємний недруг спробує підставити вам підніжку, але в результаті сам постане в невигідному світлі.

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Близнюки

Будь-яке вкладення грошей завтра буде вдалим і принесе прибуток. У другій половині дня ймовірно погана звістка або погіршення самопочуття.

Рак

Ваше чарівність завтра буде зростати, що дозволить подолати всі випробування і перешкоди на шляху до успіху. Якщо у вас є друзі, з якими ви з якихось причин давно не зустрічалися, запросіть їх в гості.

Лев

Завтра ймовірні невеликі проблеми зі здоров'ям: нервовий зрив або легка травма. Можливі легке нездужання, втома або головний біль. Слід побоюватися вогню, багатолюдних місць. Відмовтеся від важкої їжі та спиртного.

Діва

Проявляйте обережність в спілкуванні й ощадливість. Не втрачайте сміливості та самовладання. Використовуйте своє красномовство і переконливість у вирішенні ймовірних конфліктів.

Терези

На тлі посиленої інтуїції завтра вірогідні пророцтва і передбачення подій майбутнього. Будьте більш завбачливі й не приймайте поспішних рішень.

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Скорпіон

Рекомендується завтра проаналізувати свої вчинки і устремління, відвідати храм. У неділю не виключено повернення до старих проектів, які принесуть вигоду.

Стрілець

Постарайтеся завтра знайти в собі сили на час відійти від справ. День передбачає зосередження на духовних проблемах, усамітнення. Увечері корисна прогулянка на свіжому повітрі.

Козеріг

Ймовірно, що завтра ви відчуєте деяку втому і задоволення від зробленої роботи. Повноцінний відпочинок гарантований в колі сім'ї, в спілкуванні з дітьми, які передадуть вам свої радісні почуття.

Водолій

Удача завтра буде на вашому боці. Інтуїція і передбачливість допоможуть знайти правильний напрямок життєдіяльності. Не виключені ризик і сміливі рішення, які можуть принести чималу вигоду. Головне - вчасно зупинитися.

Риби

Завтра можливі сумніви та тривога за майбутнє. У чоловіків, зайнятих у сфері бізнесу, можливі втома, депресія. Знайдіть союзників або розумно перегрупуйте сили.

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Автор: Іван Бойко