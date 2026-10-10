Брітні Спірс несподівано випустила нову пісню: вона пролежала в архівах 25 років

Трек співачка записала у 2001 році для альбому Britney..

Американська співачка Брітні Спірс порадувала шанувальників рідкісною музичною новинкою. Артистка опублікувала раніше невидану композицію "She’ll Never Be Me", яку записала ще у 2001 році для альбому Britney. Реліз приурочений до 25-річчя альбому, а сама пісня стала першою з п’яти архівних записів, які увійдуть до спеціального ювілейного видання, пише People.

У композиції 44-річна виконавиця звертається до колишнього коханого, який знайшов їй заміну. Однак, як випливає з назви та тексту пісні, нова обраниця не зможе стати її повноцінною копією. У приспіві Спірс підкреслює власну унікальність і задається питанням, чи розуміє колишній партнер, що інша дівчина ніколи не займе її місце.

Над треком співачка працювала разом із кількома співавторами, зокрема з Джастіном Тімберлейком, з яким зустрічалася на початку 2000-х. До створення пісні також долучилися Бредлі Деймонд та Алекс Греггс, а продюсуванням займалися Riprock та Alex G.

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"She’ll Never Be Me" стане однією з п’яти композицій, які шанувальники вперше почують у рамках перевидання альбому Britney (25th Anniversary Edition). Окрім неї, до розширеного трек-листа увійшли "Am I a Sinner", "When I Say So" та "My Big Secret". Також слухачам презентують студійну версію "Right Now (Taste The Victory)", яка раніше звучала в рекламі Pepsi у 2002 році. Вихід ювілейного релізу заплановано на 6 листопада.

Альбом Britney вийшов після двох успішних платівок співачки – ...Baby One More Time та Oops!... I Did It Again. У цій роботі артистка продемонструвала більш дорослий музичний образ. Однією з головних подій промокампанії став виступ на церемонії MTV Video Music Awards у 2001 році, де Спірс виконала пісню "I’m a Slave 4 U". Номер із пітоном на плечах і танцюристами на тлі декорацій у стилі джунглів згодом став одним із найвпізнаваніших у її кар’єрі.

Слідом за головним синглом вийшли "Overprotected", "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman", кавер на "I Love Rock ’n’ Roll" Джоан Джетт та "Boys" за участю Фаррелла Вільямса. Альбом завершувала пісня "What It’s Like to Be Me", записана за участю Тімберлейка. На підтримку альбому Спірс вирушила в тур Dream Within a Dream Tour, а один із виступів у Лас-Вегасі ліг в основу концертного фільму, показаного на HBO.

Хоча "She’ll Never Be Me" була записана чверть століття тому, її публікація стала першим музичним релізом Спірс після спільної роботи з will.i.am над піснею "Mind Your Business" у 2023 році. До цього артисти випустили "Scream & Shout", яка у 2012 році піднялася на третє місце американського чарту Billboard Hot 100.

Останньою піснею Спірс, яка потрапила до цього чарту, залишається "Hold Me Closer" – дует з Елтоном Джоном, що вийшов у 2022 році. Композиція поєднала перероблені фрагменти його пісень "Tiny Dancer" та "The One" і досягла шостої позиції в Billboard Hot 100.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, яка пісня 1975 року ніколи не була хітом №1, але увійшла до списку найвидатніших.

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