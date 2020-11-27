Гороскоп радить Стрільцям контролювати свою дратівливість. Овнам варто присвятити час сім'ї.

Гороскоп на суботу, 28 листопада 2020 року, радить Стрільцям контролювати свою дратівливість. Овнам варто присвятити час сім'ї.

Про це пише slovofraza.

Овен

Цей день краще присвятити родині. Давно пора позбутися від непотрібних речей і зайвого мотлоху. Звільнивши простір, ви відчуєте полегшення.

День пройде в спокійному темпі. Сил і енергії для досягнення намічених цілей цілком вистачить. Якщо у вас є бажання що-небудь придбати, то не відкладайте походи по магазинах.

Близнюки

Близнюкам варто провести день у вільному режимі, а вечір присвятити підбиванню підсумків і уточнення своїх планів. Не завадить Системний аналіз власного потенціалу, Експертна оцінка майбутнього, турбота про здоров'я.

Рак

Увечері вас можуть чекати важливі новини приватного характеру. Доведеться звернути більше уваги на практичну сторону справ: Фінанси, здоров'я, житлові обставини. Корисно навести порядок в будинку.

Лев

Левам не варто засмучуватися, якщо вранці життя не виправдовує очікування. До вечора все зміниться в кращу сторону.

Діва

Завтра у вас буде гостра потреба відчути підтримку коханої людини. Вам це буде необхідно для відновлення душевних сил.

Терези

Якщо вам завтра буде складно, значить ви рухаєтеся в правильному напрямку. Не зважайте на думку інших, робіть свою справу.

Скорпіон

Зірки радять вам бути сміливішими і не мовчати, якщо вам хтось подобається. Завтра ваші шанси на взаємність високі, як ніколи раніше.

Стрілець

Ваша дратівливість змушує оточення мінімізувати контакти з вами. Будьте терплячі до інших і пам'ятайте про витримку.

Козеріг

Вам буде складно знайти спільну мову з оточуючими. Вас будуть неправильно розуміти, тому не виключені конфлікти.

Водолій

Заздрість-якість, від якого вам потрібно терміново позбутися найближчим часом. Працюйте над собою, намагайтеся стати краще.

Риби

Риби завтра будуть душею компанії, але за умови, що компанія буде тихою і добре знайомою. Зірки радять поговорити щиро з близькими людьми.

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Автор: УНІАН