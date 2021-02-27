Завтра найкраще зайнятися собою і гарненько відпочити від робочих питань.

Неділя буде для більшості знаків Зодіаків пасивною – на межі з апатією. Високий творчий потенціал може увійти в протиріччя з небажанням реалізувати хоч щось. Тому якщо ви хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть в кулак всю свою волю.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра ви за бажання здатні домогтися всього. Щоб наситити яскравими подіями свій день, вам досить захопитися яким-небудь справою або ідеєю.

Телець

Завтра день не схиляє вас до прояву організаторських здібностей, однак якщо все-таки зважитеся взятися за щось, то результат порадує всіх. Достатньо лише чітко розподілити завдання, оточуючі будуть охоче вам підігравати та допомагати.

Близнюки

Формула "робота не вовк" стане завтра вашим тимчасовим девізом. Зірки гороскопу радять присвятити цей день трьом основним напрямам: собі, своїм близьким... і ще раз собі.

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Рак

Завтра ви зможете просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки будь-яку справу. Зірки гороскопу радять не розмінюватися через дрібниці: присвятіть день тому, що принесе найбільшу користь.

Лев

Досить гребти проти течії: настав час розслабитися і відпочити. Але зверніть увагу на ті сфери життя, які ви останнім часом зовсім запустили. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітніше, ніж просто телевізор і диван.

Діва

Завтра ви будете перебувати в дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під ваш жвавий ритм. У неділю може неабияк дратувати апатія і байдужість оточуючих, так що краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.

Терези

Дозвольте завтра оточуючим справлятися зі своїми проблемами самостійно. Замість того щоб витрачати час на інших, займіться чимось приємним, наприклад, творчістю.

Скорпіон

Завтра ви просто зобов'язані поділитися своїми думками зі світом. Або хоча б зі своїми близькими, колегами, друзями. У неділю ви настільки будете випереджати інших, що доведеться періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість вас наздогнати.

Стрілець

У вас завтра навряд чи буде достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. Думки будуть відрізнятися логічністю і несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити вам просування в кар'єрі й хороший дохід.

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Козеріг

Рутинні обов'язки здатні викликати завтра таку нудьгу, що ви ризикуєте вивихнути щелепу від позіхання. А ось якщо справа виявиться цікавим, то принесе не тільки масу приємних емоцій, але і відмінний результат.

Водолій

Завтра ви раптово станете хорошим співрозмовником. Обговоріть з колегами або рідними давно назрівали питання, але спершу заспокойте нерви. День буде вдалим для підписання угод і приємного проведення часу з друзями.

Риби

Завтра ви будете перебувати в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не стане вимагати швидких рішень – тоді ваша неуважність не принесе їм особливої шкоди. У неділю протипоказана будь-яка активна діяльність, крім занять для душі.

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Автор: УНІАН