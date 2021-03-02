Скорпіон завтра буде неприборканий. День забезпечить його величезною кількістю діяльної енергії, і це-ключ до величезних можливостей!

Завтрашній гороскоп обіцяє принести приплив несподіваної бадьорості. Ви відчуєте, що енергія і сили вас переповнюють.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овна завтра чекає неприємна конфронтація. Знайдеться людина, яка посміє висловити невтішні зауваження вам прямо в обличчя.

Телець завтра буде вступати в суперечки при кожній можливості. Вам захочеться переманити на свою сторону всіх і вся і довести їм правильність своєї точки зору.

Близнюки

Близнюки завтра будуть надто напружені. Постарайтеся не ставитися до справ з надмірною серйозністю.

Рак

Рак завтра буде не в міру марнославний. Вам захочеться продемонструвати свою перевагу всім і кожному. Зірки радять все ж трохи стримати свій запал.

Лев

День наділяє Лева щирістю, прямотою і бажанням спілкуватися – в першу чергу з тими, хто йому дорогий.

Діва

Завтра двічі обмірковуйте будь-яке прийняте рішення, навіть якщо ви в ньому повністю впевнені. День не сприяє необдуманим вчинкам.

Терези

Завтра не бійтеся демонструвати силу в питаннях, які для вас важливі. Зумійте переконати оточуючих у вашій самодостатності.

Скорпіон

Скорпіон завтра буде неприборканий. День забезпечить його величезною кількістю діяльної енергії, і це-ключ до величезних можливостей! Скорпіону під силу все те, що він раніше вважав нереальним. Зробити крок на шляху до своєї мети, наблизитися до вирішення складного завдання або знайти вихід з глухого кута – все це завтра йому по плечу. Скорпіону може навіть здаватися, що немає такої перешкоди, яку він не зміг би подолати. І найцікавіше, що в цьому він правий.

Стрілець

Стрілець завтра захоче спокійно зайнятися своїми справами, але оточуючі не дадуть йому це зробити, відволікаючи своїми проханнями.

Козеріг

Завтра Козеріг буде буквально фонтанувати цінними ідеями і думками! Не дивно, що йому захочеться якомога швидше ними поділитися в розрахунку на те, що оточуючі його похвалять.

Водолій

Завтра оточуючі будуть дратувати Водолія своєю некомпетентністю. Пам'ятайте, що всі ми робимо помилки і дозвольте людям бути собою.

Риби

Завтра риби мають шанс зіткнутися з чимось новим і цікавим, що в майбутньому відіб'ється на їх долі.

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Автор: УНІАН