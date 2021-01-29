Гороскоп радить Дівам не приймати поспішних рішень. Козерогам варто зайнятися справами, які приносять задоволення.

Гороскоп на суботу, 30 січня 2021года, радить Дівам не приймати поспішних рішень. Козерогам варто зайнятися справами, які приносять задоволення.

Про це пише slovofraza.

Овен

Не ігноруйте своїх коханих, ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особистому житті.

У цей день Тельці будуть оточені увагою і турботою. Втім, не забувайте, що таку ж турботу треба дарувати і іншим.

Близнюки

Цей день дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтеся в мережі. Якщо вам важко і важко, то поговоріть про це з людиною, якій дійсно довіряєте.

Рак

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, починати нові книги.

Лев

Самотні представники знака, ймовірно, зустрінуть партнера і ці відносини швидко переростуть в серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

Діва

Не приймайте занадто поспішні рішення в романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Дівам потрібно зарядитися силами.

Терези

Тим, у кого є діти, завтра варто більше часу виділити на розмови і посиденьки з ними. Поговоріть на приємну для дітей тему і поцікавтеся їх інтересами без осуду і критики.

Скорпіон

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся по парку, подумайте наодинці про плани на майбутнє.

Стрілець

Гарний час, щоб здійснити дзвінок або написати повідомлення людині, до якого ви маєте теплі почуття, але давно не було контакту. По можливості, домовтеся про зустріч.

Козеріг

Козерогів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення і заспокоєння. Не шкодуйте витратити трохи заробленого на власні потреби.

Водолій

Дуже вдалий час для Водоліїв, щоб починати обмірковувати зміни в житті і братися за їх реалізацію. Згадайте, як ви уявляєте кращу версію себе і починайте рухатися в задуманому напрямку.

Риби

На Риб в суботу можуть обрушитися родинні клопоти. Глибоко подихайте і зі спокійною головою беріться за нові виклики. Ви впораєтеся з ними без особливого клопоту. Головне даремно не нервувати.

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Автор: УНІАН