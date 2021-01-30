Гороскоп радить Ракам задуматися про своє здоров'я і зовнішній вигляд.

Гороскоп на неділю, 31 січня 2021 року, радить Тельцям утримайтеся від вживання алкогольних напоїв в певних компаніях, а Близнюкам – проявляти активність, особливо в питаннях, що стосуються спілкування.

Про це пише slovofraza.

Овен

Сприятливий час для задоволення творчих амбіцій, вдосконалення професійних навичок. Можливе підвищення окладу або премія. Візьміться за домашні справи – ви впораєтеся з ними на відмінно. Можливий сюрприз в любовних відносинах.

Телець

У вас вистачить сил, витримки, кмітливості та навіть везіння на втілення своїх ідей в життя. А близька людина підтримає вас у всіх починаннях. Наприкінці дня утримайтеся від вживання алкогольних напоїв в компаніях, де є ймовірність виникнення серйозних конфліктів.

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Близнюки

У цей період потрібно проявляти активність, особливо в питаннях, що стосуються спілкування. Але майте на увазі, що начальство і колеги можуть вас не зрозуміти. Уникайте фінансових ризиків. Вечір краще провести з близькими друзями або навіть на самоті.

Рак

Прийшла пора задуматися про своє здоров'я і зовнішній вигляд. Постарайтеся правильно харчуватися, займіться фізичними вправами, попрацюйте на свіжому повітрі. Гарний час для подорожей. Невідповідний період для з'ясування відносин з близькими.

Лев

Ви можете перебувати у піднесеному настрої, з'являться добрі наміри. Багато сил можуть відняти побутові питання, але це будуть приємні клопоти. Зараз можна довіряти своїй інтуїції й віщим снам. Можливе надходження інформації, від якої не варто відмахуватися.

Діва

Сьогодні постарайтеся не давати обіцянок – обставини можуть скластися таким чином, що виконати їх буде складно. Утримайтеся від співпраці з людьми, яких погано знаєте. А ось друзі можуть подарувати вам несподівані цікаві ідеї.

Терези

Можна продовжувати роботу над розпочатими справами. Потрібно працювати не поодинці, а в контакті з партнерами, або слідувати їх порадам. У розмовах з членами сім'ї уникайте потенційно гострих, болісних тем і постарайтеся не надто болісно реагувати на критику. Подорож, розпочата сьогодні, може виявитися невдалою.

Скорпіон

Постарайтеся об'єктивно поставитися до себе і своїх можливостей. Може здатися, що зараз ви впораєтеся з будь-яким завданням, і через це почнете брати на себе занадто багато. А це погано позначиться на здоров'ї. У вирішенні фінансових питань слід дотримуватися обережності.

Стрілець

Обережність слід проявити при спілкуванні з малознайомими людьми, щоб не стати жертвою підступного наміру. Бізнесменам варто проявити особливу увагу до юридичної чистоти укладених угод. Не варто ризикувати фінансами, якщо є навіть мінімальний ризик. Найважчі справи поки відкладіть.

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Козеріг

У цей день потрібно все обмірковувати й перевіряти доступну інформацію, можна будувати плани на майбутнє. На роботі можливі конфлікти. Не беріть кредитів і не давайте грошей в борг. Не віддавайтеся спогадам, живіть тут і зараз. Вечір присвятіть родині.

Водолій

На роботі все вище усіляких похвал. Не приймайте поспішних рішень, не йдіть на поводу в емоцій. Можливо, хтось потребуватиме вашої допомоги. І якщо є така можливість, то не відмовте в проханні. Друга половина дня – відмінний час для зміцнення подружніх відносин.

Риби

Постарайтеся завершити справи, орієнтуючись не на швидкість виконання, а на якість отриманого результату. У грошових питаннях не завадить стриманість: є ризик витратити велику суму, не отримавши бажаного результату. По можливості приділіть час здоров'ю і зміцненню імунітету.

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Автор: УНІАН