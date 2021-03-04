Овну завтра необхідно потурбуватися наведенням порядку в своєму житті, щоб звільнити місце для нового.

Завтра всі знаки зодіаку без винятку перейматимуться фінансовими питаннями.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овну завтра необхідно потурбуватися наведенням порядку в своєму житті, щоб звільнити місце для нового. Пам'ятайте, що поки не позбудетеся від старого, чогось нового і хорошого просто не буде місця у Вашому житті.

Завтра Телець не буде схильний до компромісів. Ви захочете чітко розуміти, коли "так", а коли "ні". І ніяких напівтонів.

Близнюки

Близнюкам завтра краще керуватися принципом"сім разів відміряй - один раз відріж". Прийняття поспішних рішень може бути небезпечним.

Рак

Завтра Раку, досить ймовірно, доведеться переглянути свою думку про якусь людину, подію або проблему.

Лев

Лев завтра буде твердо стояти на своєму і проявляти небачену впертість. Стережіться, адже оточуючі можуть завтра бути надто образливими і не прийняти вашу поведінку.

Діва

Завтра Діва буде не надто педантична і скрупульозна. Ви будете помічати смітинки в чужих очах, але не пропустіть колоду в своєму.

Терези

Терези завтра мають шанс подивитися на важливі справи під новим кутом, відшукавши в них невидимі раніше нюанси.

Скорпіон

Завтра Скорпіон може виявитися втягнутим в розмову про гроші. Це стосуватиметься або роботи, або особистих взаємин. Не гарячіться і зберігайте холодну голову в подібних розмовах.

Стрілець

Стрілець завтра захоче пограти в"великого боса". У вашому голосі раз у раз звучатимуть командирські нотки. Це не погано, але не забувайте про повагу до оточуючих.

Козеріг

Завтра-хороший день для того, щоб внести ясність у відносини з кимось-якщо, звичайно, така необхідність у Козерога є.

Водолій

Водолій завтра злегка втратить впевненість в собі, і з багатьох питань йому знадобиться допомога оточуючих. Прислухайтеся до їхніх порад.

Риби

Завтра Риби будуть схильні досконально розбиратися в будь-якому, навіть найдрібнішому, питанні! Неясність в справах або в словах буде їх дратувати.

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Автор: УНІАН