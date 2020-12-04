Гороскоп на суботу, 5 грудня 2020 року, обіцяє Близнюкам позитивний день, а Стрільцям гороскоп радить відмовитися від зусиль в романтичній сфері.
Про це пише slovofraza.
Овен
Вам завтра буде легко позбутися відчуття того, що вас недооцінюють. Головне-повірити у власні сили і діяти так, як велить ваш розум.
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Завтра вам захочеться докласти більше зусиль для налагодження інтимного життя. Час буде щедрим на різного роду підказки, які допоможуть втілити бажане в життя.
Близнюки
Доба позитивно впливатиме на вас. Завтра легко буде відчути підтримку інших і впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть хороші наслідки. Завтра є шанс здійснити бажання багатьох. Астрологи прогнозують вам зустріч з приємними людьми або давніми знайомими.
Рак
Ви завтра будете не надто радикальними і консервативними у своєму ставленні і поглядах. Будьте відкриті для нових і захопливих можливостей. Не дозволяйте думкам, засновані на страху, обмежувати ваші дії.
Лев
День буде стабільним і спокійним, а також сприятливим для прийняття важливих фінансових рішень. Ви можете отримати цінну пораду від шановного професіонала.
Діва
Завтра справжнє задоволення принесе вам час, проведений в колі сім'ї. Це буде день, сприятливий для навчання, повний роздумів і духовних переживань.
Терези
Доба подарує хорошу можливість зібрати всі сили для ділових починань. Однак, перш ніж діяти, проаналізуйте перешкоди.
Скорпіон
Завтра вірогідний конфлікт з людиною, з якою у вас зазвичай хороший контакт. Є шанси, що ви недавно помітили істотні зміни в його поведінці і не втримаєтеся, щоб дорікнути його за них. Постарайтеся контролювати свої емоції, тому що ви не зможете забрати ваші слова назад.
Стрілець
Гороскоп радить відмовитися від зусиль в романтичній сфері. Зірки не сприятимуть налагодженню тісних відносин. Замість того, щоб зосереджуватися на соціальних стосунках-присвятіть час роботі.
Козеріг
Проаналізуйте свої кроки поетапно. Подумайте, у кого з вашого кола спілкування є такі ж цілі, як і у вас. Можливо час заручитися підтримкою.
Водолій
Завтра чекайте переломних моментів і романтичні події. Вдумлива і чесна комунікація буде хорошим ключем до успішного завершення дня.
Риби
Ви можете відчувати себе зневіреним і втомленим від справ. Приймайте допомогу інших і видаляйте зайві і нетермінові плани зі свого розкладу.
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