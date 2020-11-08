Гороскоп попереджає Стрільців про важку неділю, а Рибам радить розділити рутину і піднесені теми.

Гороскоп на неділю, 8 листопада 2020 року, радить Тельцям бути врівноваженими, а Левам прорахувати кожен крок і розмову, щоб не наробити дурниць.

Овен

Вам необхідні яскраві враження, і ви готові піти на край світу за ними. Будьте обережні - на вулиці вирує коронавірус, і сильні емоції прийдуть в негативній обгортці. Краще займіть себе чимось творчим, щоб підвищити настрій і провести день приємно.

Телець

Сьогодні усі так і захочуть з вами посперечатися, але, на щастя, теми розбіжностей не будуть зачіпати ваші інтереси. Будьте врівноважені, вислуховуйте точку зору іншої людини – тоді дебати не перейдуть у відкритий конфлікт.

Близнюки

Сьогодні буде відмінний день для роботи, хобі та домашніх турбот. Все, до чого торкається ваша рука, завершується вдало, нові проекти розвиваються з шаленою швидкістю, а крихітні проблеми самі йдуть з вашого шляху. Користуйтеся позитивними тенденціями цього дня, щоб налагодити своє життя.

Рак

Подивіться на проблеми під іншим кутом, щоб розправитися з ними швидко та успішно. До речі, завдання варто теж вирішувати нестандартними методами - так ви звернете увагу на себе. Однак поспішати не варто, краще обміркувати кожне слово дію і представити всі можливі результати подій.

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Лев

Роботи так багато, що хочеться плакати. Але, на щастя, сьогодні у вас вистачить сил впоратися з усіма справами. Також доведеться переглянути деякі цінності, ставлення до окремих особистостей і свої смаки – все це допоможе вам в роботі в майбутньому. Сьогодні буде шанс сказати або зробити щось невірне, про що незабаром ви будете довго шкодувати, тому прораховуйте кожен свій крок і розмову.

Діва

Сьогодні у вас з'явиться азарт і натхнення, тому рутинні справи йтимуть погано, а ось в кар'єрі відбудуться глобальні зміни – ви налаштовані обійти всіх конкурентів. Зірки радять покластися на долю – якщо деякі проекти неможливо зрушити з місця, значить, не прийшов час їх реалізації, поки варто відкласти.

Терези

Сьогодні вам варто залягти на дно – сьогодні всі ваші активні дії можуть запустити ланцюжок неприємних подій в житті. А ось делегувати будь-які завдання можна і навіть потрібно. Єдине - вибирайте виконавців правильно, не всі вони здатні зрозуміти вас правильно і так само виконати роботу.

Скорпіон

Сьогодні всередині вас буде бушувати енергія, але незважаючи на це, зірки не радять братися за серйозні справи або нові проекти. Краще сконцентруватися на рутинних клопотах, домашніх турботах або легких робочих завданнях – все це завершиться успішно і подарує вам впевненість в собі.

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Стрілець

Неділя може додати вам "ложку дьогтю": за яскравим ефектним фасадом не все гладко. Другий план сцени може бути непривабливим - наприклад, за вивіскою творчого проекту можуть ховатися фінансові махінації, а за особистістю кумира погані звички.

Козеріг

Сьогодні зірки пропонують Козерогам забути про правила, традиції та рутину, про точні розрахунки та суворий контроль. Це день спонтанності й експерименту. Рекомендується стежити за бюджетом: творчі пошуки, нові ігри, образи й ролі не повинні ставати занадто витратними.

Водолій

Неділя вимагатиме від вас артистизму і почуття гумору. Але, незалежно від позиції актора або Глядача, потрібна розбірливість: опинившись не в тій ролі, не в тому місці або не в тій компанії, ви зіпсуєте собі репутацію.

Риби

Сьогодні зірки радять Рибам розділити рутину і піднесені теми. Речі, які для вас священні, в неділю можуть бути предметом для жартів або приводом для креативу. Ваш погляд на гумор, любов, дружбу, здоров'я, дітей, гру, творчість може істотно розійтися з чужим. Це не найкращий день для пошуку вдячної розуміючої публіки, колег і однодумців.

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Автор: УНІАН