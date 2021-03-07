Завтра-день, коли поспішати з прийняттям важливих рішень не варто.

Завтра-день, коли поспішати з прийняттям важливих рішень не варто. Не варто рубати з плеча-краще вивчіть ситуацію трохи довше.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен буде надто дратівливим. Будь-який спалах гніву може перерости в справжній ураган.

Завтра голова Тельця буде буквально переповнена різного роду планами і проектами. Якщо з усією серйозністю взятися за справу - ви зможете втілити їх в життя.

Близнюки

Близнюкам буде здаватися, що всі ополчилися проти нього і прагнуть витріпати всі нерви. Це не так, просто поставтеся до їх витівок більш поблажливо.

Рак

Завтра деякі події або несподівана зустріч може викликати у Рака справжню бурю емоцій. З великою ймовірністю це буде щось приємне.

Лев

Завтра весь день Лев може бути схильний до такої недуги, як нестриманість в дрібницях. Намагайтеся тримати себе в руках.

Діва

Діва завтра буде прагнути бути в гущі подій і при цьому не раз опиниться в центрі уваги.

Терези

Завтра язик ваш-ворог ваш. Ви ризикуєте наговорити своїм близьким багато такого, що вони нескоро зможуть забути.

Скорпіон

Завтрашній день у Скорпіона обіцяє пройти за нескінченними розмовами. Головним чином вони будуть стосуватися теми грошей.

Стрілець

Завтра благополуччя Стрільця може рішучим чином змінитися – - і не обов'язково в кращу сторону. Будьте обережні при прийнятті рішень.

Козеріг

Якщо Козеріг не хоче опинитися біля розбитого корита, йому не заважає бути завтра скромніше і як-небудь співміряти свої амбіції зі своїми можливостями.

Водолій

Водолій завтра буде відчувати пасивність і небажання боротися з обставинами, що навалилися.

Риби

Настрій Риб завтра буде стрімко змінюватися то в одну, то в іншу сторону. Лише до вечора ви знайдете умиротворення.

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Автор: УНІАН