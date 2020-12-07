Гороскоп прогнозує для Левів і Терезів зміни планів. Козерогам день принесе хороші моменти.

Гороскоп на вівторок, 8 грудня 2020 року, прогнозує для Левів і Терезів зміни планів. Козерогам день принесе хороші моменти.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овни 7 грудня будуть особливо вразливі до нервових зривів, перевтоми, безсоння і головного болю. Щоб цього уникнути-почніть зміцнювати імунітет.

Менше слів-більше дій. Тільки за таким методом ви отримаєте позитивні відгуки від коханої людини. Астрологи радять обмежити фізичну активність.

Близнюки

Завтра Близнюки будуть відчувати легке нездужання, пов'язане з погодними змінами. Намагайся не турбуватися через турботи по дому і господарськими питаннями.

Рак

Завтра Ракам доведеться взяти на себе місію сімейного психолога. Постарайтеся гармонізувати стосунки без докорів і нарікань. У другій половині дня можуть виникнути складнощі в роботі електроприладів.

Лев

Завтра ваші плани можуть змінитися через непередбачені обставини. Складнощі в житті родичів можуть також спантеличити. Не варто втручатися в чужі стосунки і давати поради.

Діва

Саме час активно взятися за проекти, а також докласти максимальних зусиль, щоб провести більше часу з рідними і близькими. Саме вони вимагають вашої уваги не менше, ніж робота.

Терези

Для Терезів день буде дещо напруженим, адже можуть настати несподівані зміни. Варто добре обмірковувати свої слова і дії, а також менш емоційно ставитися до всього, що трапляється.

Скорпіон

Не поспішайте робити висновки і кидатися в крайнощі, адже цей день може принести чималий успіх у фінансовому і професійному плані. Будьте більш розважливими і тверезо дивіться на ситуації, в які потрапляєте.

Стрілець

На любовному фронті все буде стабільно добре, але це не означає, що варто розслаблятися. Слідкуйте за тим, що говорите.

Козеріг

Новий робочий день принесе Козерогам втому, але крім цього і багато хороших моментів. Вас чекає віддача за всі добрі справи, які ви зробили раніше.

Водолій

Зірки пророкують Водоліям нові перспективи і зміцнення імунітету. Дрібні фінансові труднощі надовго не затримаються, а ось самопочуття зажадає більшої уваги.

Риби

Рибам завтра треба вміло фільтрувати всі справи, які на вас покладуть. Якщо зробите правильний вибір, то поліпшення фінансової ситуації не змусить себе довго чекати.

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Автор: УНІАН