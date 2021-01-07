Гороскоп на 8 січня 2021 року прогнозує для Близнюків день змін і трансформацій.
Про це йдеться у прогнозі астролога Павла Глоби на п'ятницю, пише SlovoFraza.
Овен
Це прекрасний день для спілкування з друзями. Пам'ятайте, 8 січня не можна з'ясовувати стосунки з тими, хто вам дорогий.
Тілець
У п'ятницю вам буде складно знайти спільну мову з людьми. Варто шукати компроміс.
Близнюки
День змін і трансформацій. У зв'язку з цим можливий несподіваний поворот у Вашому житті.Читайте такожАстролог Василіса Володіна розповіла, хто казково розбагатіє у 2021 році
Рак
8 січня Раки будуть перебувати в стані гармонії та рівноваги.
Лев
Зірки радять у цей день сконцентруватися на досягненні однієї конкретної мети. За своє терпіння зовсім скоро ви отримаєте винагороду.
Діва
Вам буде здаватися, що хтось кращий від вас, і цей факт Вас буде дуже турбувати.
Терези
У Терезів з'явиться приплив натхнення й авантюризму. Вам буде під силу те, що ви раніше вважали нереальним.
Скорпіон
8 січня приділіть час своїм дітям. Святковий день проведіть зі своїми рідними й близькими.
Стрілець
Стрільці зможуть багато чого досягти в цей день. Успішне завершення давнього проекту принесе гарний прибуток.
Козеріг
У цей день Козероги побачать багато радості та приємних подій в житті.
Водолій
Водоліям не варто квапити події, нехай все йде так, як потрібно.
Риби
Гороскоп рекомендує Рибам обмежити вживання спиртних напоїв і не харчуватися важкою їжею.
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