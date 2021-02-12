Рибам в цей День Валентина варто закохатися в... самих себе.

Закохані пари з нетерпінням чекають на День святого Валентина, щоб обмінятися трепетними присягами, а самотні серця жадають знайти другу половинку. Астрологи вважають, що в цей День Валентина чотирьом знакам Зодіаку це вдасться.

Про це пише mixnews.

Овен - сміливий і цілеспрямований знак. Ці якості відіграють важливу роль в його особистому житті у 2021 році. Самотній Овен швидко візьме справу у свої руки, показуючи потенційному партнеру, що він знає, чого хоче і які його очікування від цих стосунків. Головне в цій ситуації не налякати свого потенційного партнера.

Лев

Лев любить бути в центрі уваги. Найближчим часом у Лева буде шанс зустріти людину, для якої він стане центром Всесвіту. Лев буде підживлюватися цими емоціями й ризикує втратити голову. Слідкуйте, щоб нове кохання не стерло ваші особисті кордони.

Риби

Риби у цей День Валентина закохаються в... самих себе. Ставтеся до себе з такою ж турботою і ніжністю, як до своїх близьких. Доза любові до себе допоможе не тільки почуватися вам краще, але й вашому оточенню, яке побачить вас розслабленим і сповненим хорошої енергії.

Скорпіон

Загадкові й пристрасні Скорпіони закрутять комусь голову. Вибух переживань і емоцій буде дійсно потужним, а нове знайомство буде наповнене чуттєвістю й інтимністю. Головне - встановіть правила цієї пристрасної гри.

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Автор: УНІАН