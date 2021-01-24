Мета ретроградного Меркурія - зробити людей терплячішими, це допоможе впоратися з неприємними обставинами в цей період.

Дві важливі астрологічні події на цьому тижні - 28 січня, повний місяць у Леві, о 21: 16 за київським часом і розворот Меркурія в ретроградний рух – з 30 січня по 21 лютого в знаку Водолій. Мета ретроградного Меркурія - зробити людей терплячішими, це допоможе впоратися з неприємними обставинами в цей період. У цей період виникають затримки при підписанні документів і угод, в отриманні інформації або знань. Найчастіше, ніж зазвичай, ламаються засоби комунікації, електроніки, оргтехніки. Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємні, події і проблеми минулого, нагадують про себе.

Для здоров'я період підвищеної небезпеки-спазми і судоми можуть з'явитися вперше, перепади тиску, посилення неприємних явищ з боку нервової системи, змушують змінювати плани. Посилюється загроза аварій, нещасних випадків, травм, опіків електрикою, а також мозкових, судинних кризів, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

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Повний місяць у Леві і плюс мінус день до і після, сприяє самовираженню, задає тон на найближчі 2 тижні. В повний місяць 28 січня, можна завершити багато ситуацій, звільнитися від обтяжуючих ситуацій. Це творче повний місяць, принесе натхнення, багато побачать світло, відчують смак до життя. Любов, діти, сім'я, творчість, допомагають набути впевненості. Постарайтеся розкрити свої творчі здібності, продемонструйте свої таланти світу. Саме сьогодні, в день повного місяця у Леві, ви отримаєте справжні відповіді, звернувшись до своєї підсвідомості. Тут Місяць знаходиться в гостях у сонця, в знаку стихії Вогню. Це сонячний місяць, місяць, дає розкрите підсвідомість, висвічує приховані проблеми. Повний місяць-це опозиція Сонця і Місяця. Багато будуть драматично висловлювати свої почуття, люди емоційно відкриті, романтичні. Виникає бажання опинитися в центрі уваги, навіть у сором'язливих людей. Це повний місяць приносить усвідомленість у свій внутрішній світ. В повний місяць багато тем підходять до свого логічного завершення, тому можуть закінчитися взаємини, в яких немає життя, любові, але після цього піде нова закоханість. Багато людей при повний місяць у Леві стають активними, більш оптимістичними, чутливими до знаків уваги і компліментів.

ОВЕН

Протягом тижня виникають несподівані непорозуміння і неприємні зміни на роботі. Сильна нервозність і дратівливість призводить до перезбудження нервової системи і порушень ритму серцевої діяльності. А це блокує можливість ефективних результатів від роботи, що вимагає самодисципліни і витримки. Подібні проблеми виникають тільки у тих, хто прагне до свободи дій за всяку ціну, але заперечує відповідальність за свої вчинки. Ті, хто здатний контролювати свої емоційні стани, зможуть уникнути багатьох неприємностей.

ТІЛЕЦЬ

Період емоційної напруженості. Може назріти необхідність розриву старих відносин і побудови нових. Це критичний період для застійних відносин-якщо проблема є, то події цього тижня поставлять крапку. Активізуються питання аліментів або спадщини, а також майнові або фінансові справи. У соціальній сфері, все, в цілому, сприятливо. Ви можете отримати розуміння, підтримку, похвалу від вищестоящих, з'являться можливості для кар'єрного зростання. Вдалий період для розв'язання юридичних питань, тривалих відряджень і подорожей.

БЛИЗНЮКИ

Може проявитися інтерес до таємних наук, досліджень, при цьому, можливі безпідставні тривоги, сильні переживання, страхи, якщо у вас є що приховувати. Намагайтеся спокійно реагувати на зауваження на свою адресу, хоча в кінці січня це зробити дуже складно – Меркурій, ваш управитель сповільнюється, і з 30 січня переходить в ретро рух в знаку Водолія. З'являється схильність гостро сприймати будь-які неприємності або проблеми – свої або близьких людей, кидаєтеся з крайності в крайність, в спробі знайти вихід з положення. Тільки це створює ще більшу напруженість.

РАК

Місяць управляє знаком Рака, є емоційною і орієнтованою на залежність, в повний місяць 28 січня знаходиться у Леві – знак любові і творчості. Тоді як знак Водолія, по якому рухається Сонце - відсторонений і незалежний. Найближчим часом відбудеться багато несподіваних подій. Повний місяць-це опозиція Місяця і сонця, може впливати на будь-які взаємини, в які ви залучені. Це повний місяць пов'язує два знаки-Водолій і Лев, символізує дилему свобода-близькість, що зачіпає романтичні зв'язки. Чи існуючі відносини емоційно задовольняють вас, чи настав час їх завершити?

ЛЕВ

Насичений подіями тиждень-повний місяць у Леві сприяє активності, прояву творчих здібностей, а також завершенню деяких важливих для вас питань. Бажання емоційного поділу і вираження, є визначальним, а розуму і логіці відводиться друге місце в цей період. Якщо ви вже залучені в любовні взаємини, ваші почуття будуть дуже ін-тенсівнимі. Ви більш схильні до емоційного вираження, і тому буде важко приховати те, що ви відчуваєте. Особливо складно зберегти взаємини в таємниці. Все таємне стає явним, особливо в любові, якщо є, що приховувати, будьте обережні. Багато Леви будуть схильні до емоційних коливань.

ДІВА

30 січня Меркурій-ваша планета управитель, переходить в ретроградний рух на три тижні і збудете відчувати сильніше, ніж представники інших знаків Зодіаку. Цей тиждень для вас – період самоствердження, у вас з'являться можливості відстояти свою точку зору і зміцнити свою життєву позицію. Вже існуючі союзи і спільні підприємства відчують приплив нової енергії і ентузіазм партнерських відносин. Взаємини на всіх рівнях стануть більш інтенсивними. Активізується ментальна діяльність, готовність до рішучих дій, знаходяться прості рішення складних проблем. Прискорений ритм і збільшився обсяг інформації, можуть викликати погіршення самопочуття.

ТЕРЕЗИ

Обставини поточного тижня сприяють завершенню будь-якої колективної роботи, може пропасти інтерес до якоїсь групи людей, захочеться закінчити будь-які соціальні взаємини. У той же час з'явиться можливість знайти однодумців і досягти цілей, поклавши на себе додаткову відповідальність і обов'язки. Може з'явитися робота в Інтернеті, якийсь мережевий бізнес, або закінчення однієї справи і початок іншого. Це хороша можливість продемонструвати свою роботу, отримати фінансову винагороду у своїй професійній діяльності.

СКОРПІОН

Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть бути фінансові втрати. Можливі збитки через поспішних дій, ризикуєте втратити гроші або джерело заробітку. Краще не планувати на цей період перельоти, далекі поїздки, спортивні змагання. Зведіть до мінімуму ймовірність конфліктних ситуацій, по можливості, не сідайте за кермо. Навколишні можуть говорити вам, що у вас занадто великі вимоги до життя. Ваше бажання в обов'язковому порядку поліпшити своє становище, не дасть результатів протягом цього тижня.

СТРІЛЕЦЬ

У вас з'являється безліч, що не терплять зволікання справ і питань, що вимагають негайного вирішення. Кількість зустрічей і контактів в цей час значно зростає. Гарний час для вирішення юридичних питань, оформлення документів та інших важливих паперів. Активізуються теми освіти, підвищення кваліфікації, розширення світогляду. Якщо все це було актуально раніше, то нарешті, настане ясність. Центром уваги будуть далекі подорожі або тема реалізація духовної сфери життя. Стане питання завершення відносин із зарубіжними партнерами або перехід їх на новий рівень.

КОЗЕРІГ

Події тижня можуть торкнутися теми спільних фінансів, спадщини, трансформаційних процесів, а також питання, пов'язані з кризами і небезпеками, в тому числі, з хірургією. Можливо, вам захочеться переглянути або об'єднати фінансовий капітал, зробити велику покупку, це стосується сфери і ділових, і сімейних відносин. Можуть виникнути питання, пов'язані з податками або страховками. Невдалий час, щоб брати в борг, оформляти іпотеку. Також, може бути завершення якоїсь ситуації, пов'язаної з грошима, яка занадто довго не могла вирішитися.

ВОДОЛІЙ

Активізується сфера ділових і любовних взаємин. З'являється бажання самоствердитися, випробувати себе і свої сили, зайняти домінуюче становище, бути головною дійовою особою в будь-якій ситуації. Меркурій стає ретроградним з 30 січня у Водолії-ваші особисті інтереси і цілі зажадають глибокого аналізу і переосмислення. Якщо ви хочете скористатися перевагами позитивного потенціалу цього періоду, продемонструйте свою силу і рішучість, працюйте ефективніше, проявляйте великодушність стосовно оточуючих. Все це допоможе вам досягти особистих цілей і приверне тих, на кого ви хочете справити враження.

РИБИ

Цей період може дати вам сили позбутися від шкідливих звичок і всього, що заважає вашому здоров'ю. Вдалий час для зміни режиму харчування, врегулювання періодів сну і відпочинку. Активізуються кармічні питання, з'являється схильність до занурення в себе. Інші люди практично завжди неправильно розуміють вас, тому завершення місяця може бути складним. Розвиток своїх творчих здібностей, допоможе уникнути депресії і дозволить зрозуміти себе на найглибших рівнях. Можливо, розкриються якісь секрети партнера або конкурента, відбувається переосмислення і ясність відносин.

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Автор: УНІАН