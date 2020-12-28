Повний місяць в Раку сприятливий для налагодження особистих справ, стосунків в сім'ї, розвитку інтуїтивних здібностей.

30 грудня о 05: 28 за київським часом відбудеться повний місяць в Раку, особливо сильно впливає на людей, а також домашніх тварин, дає багату палітру емоційних станів.

Енергія повного місяця в Раку, де вона має статус управління, допомагає втілити наші проекти в життя, і цим можна скористатися. Сприятливий день для гармонізації сімейних взаємин, спілкування з родичами, дітьми, романтичним партнером. Створюйте мислеформи, відпускайте бажання, інакше, вони залишаться безплідними нав'язливими ідеями. Всесвіт сприятиме тому, щоб бажання виконувалися. Головне, намагайтеся "правильно бажати", тобто правильно формулювати своє бажання, без відриву від реальності.

Читайте такожМісячний календар на січень 2021: сприятливі та несприятливі дні місяцяВенера в напруженому аспекті з Нептуном в день повного місяця, формує невідповідність бажаного і дійсного. І потрібен розумний підхід до справи, щоб не упустити прекрасні можливості цього дня. Посилюється діяльність різних систем організму, але і підвищується чутливість нервової системи, люди гостро сприймають критику на свою адресу, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Повний місяць в Раку сприятливо для налагодження особистих справ, відносин в сім'ї, розвитку інтуїтивних здібностей. Простіше навчитися розуміти людей, він так само сприятливий для розвитку ресторанного бізнесу та продажу продуктів харчування. При цьому, велика небезпека потрапляння під вплив сильного сторонньої людини, так як в повний місяць люди більш сприйнятливі і вселяються. Не потрібно квапити події. Якщо хтось у Вашому оточенні вередує і скандалить – він хоче уваги і тепла. Проявіть співчуття, і людина віддячить вам своєю відданістю в майбутньому.

Овен

Важливо правильно оцінити відповідність ваших проектів вашим можливостям, і ношу не під силу краще на себе не брати, можна і постраждати. Якісь справи, стосовно ваших батьків, вдома, вкладення в нерухомість, роботи на дому, можуть наблизитися до завершення або зовсім закінчитися. Настане момент кульмінації або прийняття рішення в якійсь із цих областей. Перешкодити гармонії можуть конфліктні ситуації через ревнощі і прояви власницьких нахилів. Намагайтеся не провокувати подібне і довіряти простору і близьким людям.

Тілець

Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, для любові, шлюбу і сімейного життя, для всього прекрасного і естетичного, для соціальної активності. Цей період буде сприятливим для покупки речей, які належать до предметів розкоші, а також для залагодження громадських і фінансових справ. Гарний, радісний настрій, дає схильність до розваг, задоволень, романтичних і любовних зв'язків. Сприятливий період для ділових контактів з протилежною статтю для проведення свят, вечорів, зустрічей. З'являється більш оптимістичний погляд на речі.

Близнюки

Якісь справи, стосовно ваших фінансів і майна можуть наблизитися до завершення або зовсім закінчитися. Можливо, віддасте борг, виплатіть кредит, або вам повернуть гроші. Найкращий час для обмірковування своїх планів на майбутнє, самовизначення і вироблення стратегії для досягнення своїх життєвих цілей. Новини в цей час і будь-яку інформацію, не варто приймати на віру, довіряйте тільки конкретним фактам. Цілком можливо, вас будуть намагатися обдурити або якось ввести в оману заради своїх корисливих цілей.

Рак

У партнерських особистих і ділових відносинах настане ясність. Можливо, доведеться приймати серйозне рішення, стосовно подальшого розвитку цих відносин. Настане якесь закінчення старого циклу і початок нового. Можливе отримання доленосної інформації або новини, що стосується вашої професійної діяльності. Можливий певний фінансовий успіх, отримання довгоочікуваного прибутку. Гарний час для навчання, підвищення кваліфікації, стажування за кордоном, наукових досліджень і розробок.

Лев

Все таємне стає явним - ви можете дізнатися чийсь секрет або про вас дізнаються відомості, які ви приховували. Можливо, доведеться приймати серйозне рішення, стосовно подальшого розвитку в тій чи іншій професійній діяльності. Можуть змінитися обов'язки на роботі, відносини з начальством або підлеглими, можливо, вам доведеться про когось піклуватися, допомагати. Настане якесь закінчення старого циклу і початок нового. Повний місяць 30 грудня може відкрити тему завершення якогось проекту, початок роботи на самоті.

Діва

Знання і відомості, які ви отримаєте в цей період, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися. Легкість протікання розумових процесів, загострення розумового сприйняття, пам'яті та інтуїції, комерційної хватки, допоможуть вам вирішити багато виробничі та ділові проблеми. Скористайтеся цим періодом для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, міркування, змалювати свою позицію і інтереси.

Терези

Обставини складаються вдало для переговорів, роботи з інформацією, навчанням, поїздками. Робота з документами, планування зустрічей, отримання дозволів, можливо, доставить клопоти, але завершиться вдало. З'являються нові ділові зв'язки, зав'язуються корисні знайомства, які вплинуть на вашу професійну діяльність. Зростає ваша чарівність і фізична привабливість, і ви можете скористатися цим при встановленні контактів з протилежною статтю, будь то начальство, підлеглі або ділові партнери.

Скорпіон

Активізуються суспільні зв'язки, зав'язуються нові корисні знайомства. Може відбутися перестановка життєвих пріоритетів і цінностей. Успішна Видавнича або викладацька діяльність, а також вкладення грошей в рекламу або реконструкцію виробництва. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності і впливовості. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку і розуміння з боку вищестоящих. Період сприятливий для ділових візитів, створення об'єднань і відкриття підприємств.

Стрілець

Зачіпаються теми загальних фінансів, розподілу прибутку, інвестицій, спадщини, оновлень і впровадження нових і методів в роботі. Взаємини особисті та соціальні, щільно переплітаються один з одним. В особистому житті можуть розкритися таємниці і секрети вашого ближнього оточення. Любовний зв'язок може послужити серйозним трансформаціям Вашої особистості. Вам надаються незвичайні можливості для подальшого просування в справах за умови підтримки вами ідей прогресу і духовного розвитку.

Козоріг

Цікавий, насичений подіями тиждень. Хороший період для публічних виступів, зборів, брифінгів, для конструктивного обміну думками. Ті питання, які вам не вдавалося вирішити протягом тривалого часу, попри інтенсивне обдумування, раптово отримають задовільні відповіді, оскільки вони вже мають іншу перспективу, ніж раніше. Може відвідати несподівана удача, великий успіх і прибуток від тих справ, на які ви і не розраховували. Ви відчуєте бадьорість духу, підвищення душевної і фізичної енергії, підйом настрою і приплив життєвих сил.

Водолій

Питання статусу, кар'єри, професійного зростання, вирішуються у вигідну і корисну для вас сторону. Вимагають прояснення питання призначення в житті, вибору мети, напрямки діяльності. Якщо у вас є те, що може негативно вплинути на Вашу кар'єру, це обов'язково проясниться. Якщо приховувати нічого, намагайтеся опинитися в ці дні в центрі уваги, продемонструйте людям свою схильність до співпраці і зацікавленість. Не чекайте, щоб оточуючі звернули на вас увагу: користуйтеся будь-яким зручним випадком, щоб попастися їм на очі і вам пощастить.

Риби

Зі спільної роботи над яким-небудь проектом або в громадській організації може вирости взаємне почуття, чому сприяють загальні ідеї, загальні устремління. У цей період ви стаєте душею спільноти, від вас, багато в чому залежить мир і гармонія в колективі. Можливий невеликий дохід через друзів або через спільну роботу. Настане якесь закінчення старого циклу і початок нового і це буде пов'язано саме з вашими інтересами. Період сприятливий для таємної діяльності. Будуть задоволені ваші прохання про підвищення або про інші послуги у тих, хто володіє впливом.

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Автор: УНІАН