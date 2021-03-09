Всього таких знаків Зодіаку три.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які дуже гарні в сексі.

Про це повідомляє Клубер.

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Скорпіон

Вони люблять домінувати в ліжку, та так, щоб партнер виконував всі їхні бажання. Крім того, вони можуть бути агресивними. Але вам не варто лякатися тих несподіванок, які вони вам запропонують.

Рак

Раки дуже чуттєві. У сексі вони проявляють турботу і романтизм. Але якщо ви хочете з ними пристрасного сексу, то обсипте ваше ложе пелюстками троянд, наприклад. Покажіть йому, чого ви хочете.

Близнюки

Найкращі коханці в гороскопі - Близнюки. Вони люблять експериментувати і дивувати. Будь то нова поза або локація. При цьому вони такі пристрасні не тільки з однією дамою, на відміну від моногамних Раків і Скорпіонів.

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Автор: УНІАН