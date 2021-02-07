У цьому списку опинилися Діви.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які люблять всіх критикувати.

Про це повідомляє Клубер.

Близнюки

Читайте такожАстрологи назвали трьох головних щасливчиків лютогоБлизнюки дуже мінливі. Вони часто змінюють свою думку, настрій та інше. При цьому недоліки шукати вони вміють на "відмінно". Навіть там, де інші б їх і зовсім не знайшли.

Діва

Діви - перфекціоністи, а тому схильні критикувати не тільки інших, але і самих себе. Вони хочуть, щоб все навколо відповідало їх ідеалу.

Водолій

Ці люди найчастіше критикують тільки себе. Якщо у них щось не виходить, то це катастрофа. Самокритика їм необхідна, як особиста терапія.

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Автор: Діана Могилєвич