Всього таких знаків Зодіаку три.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, з якими краще не будувати відносини.

Про це повідомляє slovofraza.

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Риби

З ними важко тому, що вони не вміють контролювати свої емоції. А ще вони ніколи не візьмуть на себе відповідальність за свою помилку.

Діва

Вони хочуть, щоб все завжди було так, як їм зручно. Але так не буває. Тому з ними буде дуже складно.

Телець

Завжди здається, що Тельці живуть як роботи. Вони вірні своїм партнерам у відносинах, але їх емоційна недоступність завжди буде для них найбільшою проблемою.

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Автор: УНІАН