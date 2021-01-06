Найгірші сім'янини за знаком Зодіаку / фото SlovoFraza
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, з якими краще не будувати відносини.
Про це повідомляє slovofraza.
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Риби
З ними важко тому, що вони не вміють контролювати свої емоції. А ще вони ніколи не візьмуть на себе відповідальність за свою помилку.
Діва
Вони хочуть, щоб все завжди було так, як їм зручно. Але так не буває. Тому з ними буде дуже складно.
Телець
Завжди здається, що Тельці живуть як роботи. Вони вірні своїм партнерам у відносинах, але їх емоційна недоступність завжди буде для них найбільшою проблемою.
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