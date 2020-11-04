Сьогодні відзначають свої іменини 18 чоловічих і 3 жіночих імені.

Православна церква має давню традицію присвячувати кожен день у році певним іменам видатних людей. Люди, названі іменами святих, святкують свої іменини. Батьки можуть вибрати ім'я для дитини з церковного календаря. Якщо назвати малюка на честь святого, який шанується в день його народження, то у новонародженого з'явиться свій Ангел-хранитель.

Сьогодні відзначають свій День ангела володарі 18 чоловічих і 3 жіночих імен.

Чоловічі іменини 4 листопада

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Герман: походить від латинського germanus - "близький", "братський", "рідний".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Захар: форма давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "згаданий богом".

Максиміліан: походить від латинського Maximus - "найбільший".

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Костянтин: від латинського слова constans - "стійкий", "постійний".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "славний правитель".

Вольдемар: німецький аналог імені Володимир.

Теодор: форма грецького імені Теодорос, в перекладі з латинської - "дар Божий", "посланник Бога".

Федір: сучасна форма імені Теодорос.

Іван: походить від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ян: польська та давньоруська форми імені Йоханан.

Читайте такожМісячний календар стрижок на листопад 2020: коли фарбувати волосся і робити стрижкуІраклій: утворено від давньогрецького імені Хераклейос, що означає "належить Гераклу".

Олександр: походить від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік".

Денис: утворено від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Павла: форма римського родового імені Паулюс, що означає "молодший", "скромний".

Серафим: походить від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".

Жіночі іменини 4 листопада

Ганна: утворено від давньоєврейського імені Ханна - "хоробрість", "сила", "милість".

Гликерія: жіноча форма імені Глікерій, від давньогрецького Глюкеріос - "солодкий".

Єлизавета: форма давньоєврейського імені Елішеба - "шануюча Бога".

Читайте також на УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова