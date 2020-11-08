Сьогодні відзначають іменини 4 чоловічих імені.

У православ'ї здавна заведено кожного дня почитати святих і великомучеників. День присвячують їх іменам, а тезки святих відзначають свої іменини. Доброю традицією вважається називати дитину на честь одного зі святих, яких згадують в день народження малюка. Тоді у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель і захист Небес.

Сьогодні святкують іменини володарі 4 чоловічих імен.

Чоловічі іменини 4 листопада

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "землероб", "присвячений богині родючості Деметрі (богині родючості)".

Антон: форма римського родового імені Antonius, походить від давньогрецького слова антао - "стикатися", "вступати в бій", "битися".

Василь: походить від давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Афанасій: утворено від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос- "безсмертний".

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Автор: Катерина Пулатова