Сьогодні святкують свої іменини володарі 4 чоловічих і 1 жіночого імені.

Православна церква відзначає іменини як особливу дату, коли шануються великі святі і видатні люди з певними іменами. Тезки святих святкують свій день ангела і встановлюють особливий зв'язок з небесами.

Батьки новонародженого можуть вибрати ім'я для дитини зі списку церковних іменин. Якщо назвати малюка на честь святого, який згадується в його день народження, то він отримає Ангела-хранителя, що захистить його від бід і нещасть.

Сьогодні свої іменини відзначають 4 чоловічих і 1 жіноче ім'я.

Чоловічі іменини 9 листопада

Нестор: утворено від давньогрецького слова ностео, що означає "повертатися", "йти".

Андрій: форма давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "мужній", "відважний".

Марк: утворено від грецького імені Маркос, що походить від латинського слова marcus - "молоток".

Валентин: походить від римського родового імені Valentinus, що походить від іншого імені - Valens - "здоровий", "міцний", "сильний".

Жіночі іменини 9 листопада

Капітоліна: утворено від римського родового імені Capitolinus, що означає "Капітолійський (місцевість у Римі)".

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Автор: Катерина Пулатова