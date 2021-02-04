Самотні Овни в лютому можуть, нарешті, зустріти споріднену душу.

Відомий астролог Хаял Алекперов склав любовний гороскоп на лютий для всіх знаків Зодіаку.

Про це пишуть "Факти".

Овен

Самотні Овни в лютому можуть, нарешті, зустріти споріднену душу. У вас навіть шанси зустріти майбутній День всіх закоханих з людиною, яка може стати вашою половинкою.

Тельці в лютому будуть купатися в увазі представників протилежної статі. Одиноким Тельцям зірки обіцяють позитивні зміни в особистому житті.

Близнюки

Сімейні Близнюки будуть страждати від порад сторонніх людей. Ретельно їх фільтруйте і покладайтеся на свою інтуїцію.

Рак

Ракам варто якомога ретельніше оберігати свої відносини, так як в лютому вам загрожують сварки з партнером. Уникайте колючих зауважень і суворої критики на адресу коханої людини.

Лев

У відносинах Львів настане довгоочікувана гармонія. Ви знайдете повне взаєморозуміння з близькою людиною.

Діва

У лютому Діви потребуватимуть підтримки свого партнера. Дозвольте близькій людині допомогти вам.

Терези

Ваги будуть в багнети сприймати критику від коханої людини. Зірки радять замість того, щоб затівати сварку, прислухатися до слів партнера.

Скорпіон

Придивіться до людей, яких ви бачите кожен день. Швидше за все, ви впритул не помічаєте гідної людини, якій дуже сильно подобаєтеся.

Стрілець

Стрільців у лютому чекає приємна зустріч. Намагайтеся частіше виходити з дому і заводити нові знайомства.

Козеріг

Кохана людина порадує вас романтичним сюрпризом. Ви можете отримати приємний подарунок, але не забудьте зробити приємне своїй другій половинці у відповідь.

Водолій

Припиніть обсипати скаргами свого партнера. Проявіть ініціативу і влаштуйте своїй половинці романтичний сюрприз. Ваша друга половинка обов'язково відповість тим же.

Риби

В середині лютого у сімейних риб можливі невеликі розбіжності з партнером. Перестаньте провокувати конфлікти, краще приділіть своїй половинці більше тепла уваги.

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Автор: УНІАН