З 4 березня по 23 квітня - найкращий період, щоб почати діяти, відновити старі проекти, проявити ініціативу, звільнитися і прийти на нову роботу.

4 березня о 05:30 ранку Марс входить в знак Близнюки і буде рухатися по цьому знаку до 23 квітня до 14:49. Повітряні Близнюки підсилюють Вогненний Марс. З 4 березня по 23 квітня - найкращий період, щоб почати діяти, відновити старі проекти, проявити ініціативу, звільнитися і прийти на нову роботу. Марс, планета активності, волі, фізичної сили, рухається по знаку повітряної стихії – Близнюкам, що відповідає за ментальну сферу, мислення. Це сприяє ефективній інтелектуальній діяльності. Задуми знаходять своє втілення в успішних діях. Транзити Меркурія, як управителя Близнюків, має великий вплив на прояв енергій Марса, поки він рухається по цьому знаку.

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До 21 березня напруга Венери і Марса сприяє інтенсивним любовним взаєминах, пристрасним зустрічам, це буде період яскравих, пам'ятних романтичних побачень і навіть якщо відносини виявляться недовговічні, то залишать в пам'яті приємні спогади. Після весняного рівнодення 20 березня, ситуація зміниться, напруга піде і результати будуть досягнуті, якщо до цього не витрачали час даремно і активно працювали.

З 16 березня по 3 квітня, Меркурій, управитель знака Близнюки, рухається по знаку Риби і будує напружений аспект до Марса. Домогтися чого-небудь в той час непросто, але цілком можливо, якщо не відмовлятися від мети при першому ж перешкоді. Проблеми виникають через неточну інформацію або через невірний розрахунок часу. У цей період частіше ламаються автомобілі, запізнення трапляються через затримку засобів громадського транспорту. Невдалий період для покупки машини або іншого обладнання.

З 20-х чисел березня формуються гармонійні аспекти Сонця і Венери до Марса. Формується секстиль Марса і Сатурна, взагалі, з 20 по 22 Березня дуже хороші дні для активності по всіх життєвих сферах, самопочуття значно покращиться.

21 березня Марс в гармонійному аспекті з Сатурном, Венера входить в знак Овна, формується Меркурій в гармонійному аспекті з Ураном-точний секстиль вночі 22 березня, а значить сильна енергія цих транзитів буде надавати позитивний вплив також і 22 березня, у багатьох з'явиться шанс або придбати щось унікальне, а може бути це буде знайомство з цікавими людьми. Успіх в цей період чекає тих, хто готовий застосовувати нестандартний погляд і підхід в будь-якій життєвій сфері.

24 березня Марс у напруженому аспекті з Меркурієм, домогтися чого-небудь в цей день, дуже непросто. Неточна інформація, поломка автомобіля або затримка засобів громадського транспорту порушують плани.

25 березня Венера і сонце з'єднуються в Овні, потужний вплив цих планет будуть також 26 і 27 березня, одночасно з цим відбувається з'єднання Марса і Північного вузла в Близнюках, що сприятливо для довгострокового планування. У ці енергетично сильні дні можна зробити дуже багато, посилюються амбіції. Навіть у пасивних людей з'являється натхнення і пристрасть до досягнень. Транзити планет в 20-х числах березня сприяють позитивному погляду на те, що відбувається, сприяють виконанню бажань, але необхідні дії з Вашого боку.

30 березня з'єднання Нептуна і Меркурія, формується гармонійний аспект Венери і Сатурна - сприятливе завершення місяця, з'являється можливість благополучно поєднувати бізнес із задоволеннями. Творчі ідеї втілюються в реальних образах і формі. Прислухайтеся до порад колег і партнерів старшого покоління.

31 Березня гармонійний аспект Сатурна і сонця, його дія буде відчуватися також і 1 квітня, будні стають святом, надається можливість творчого підходу до своїх повсякденних обов'язків. Наполеглива і планомірна робота обіцяє успішні перспективи.

З 4 по 19 квітня Меркурій, який управляє Марсом в Близнюках, рухається по знаку управління Марсом – по Овну. Взаємна рецеція з управління-планети підсилюють один одного, тут взаємна допомога. В цей час різко активізується спілкування, але люди не схильні чути один одного, всі розмови зводяться до себе ж. Мінус цього періоду в тому, що всі міркують, говорять не замовкаючи, але до конкретних справ можуть і не дійти.

6 квітня Венера в секстилі з Марсом, це гармонійний аспект, обставини складаються благополучно для особистих взаємин, надається можливість втілити в реальність романтичні або творчі бажання. У діловій сфері намічаються сприятливі перспективи.

9 квітня Марс в напруженому аспекті з Нептуном, є натхнення, але немає організації та дисципліни. Перш, ніж щось робити, все добре сплануйте і ретельно продумайте. Лінь-головна перешкода, яку необхідно подолати в цей день.

10 квітня Меркурій в гармонійному аспекті з Сатурном, а Венера в гармонійному аспекті з Юпітером, приносять позитивні можливості в соціальній сфері. Благополучно вирішуються всі питання, пов'язані із зарубіжжям, вищою освітою, далекими подорожами. Можливий успіх у видавничому бізнесі, хороший день для запуску реклами.

12 квітня Марс і сонце в гармонійному аспекті, дія його триватиме до 15 квітня, а Венера в напруженому аспекті з Плутоном, схильність до здорової конкуренції і посилення фізичної активності, сприяє досягненні цілей. Якщо ви давно планували зайнятися спортом, поліпшити свій зовнішній вигляд – час прийшов. Ви швидко досягнете бажаних результатів - ви знайдете прекрасну форму, зміцните здоров'я і підвищите впевненість в собі. Більш того, фізичні навантаження допоможуть уникнути конфліктів, тому що квадратура Венери з Плутоном – непростий аспект, розбіжності можуть привести до розривів взаємин.

14 квітня триває дія гармонійного аспекту Марса з Сонцем, Венера входить в знак Тельця, в статус свого управління, що принесе гармонію в сферу партнерства і фінансових справ.

15 квітня Сонце і Юпітер в гармонійному аспекті, успіх залежить від придбання і демонстрації знань і досвіду. Якщо є що сказати і впевнено володієте темою – сміливо говорите, якщо є прогалини в будь-якій сфері, то краще промовчати. Хороший день для початку навчання або курсів підвищення кваліфікації.

14 і 15 квітня сприятливі для рекламної діяльності, для взаємин з іноземцями. Хороший день для отримання юридичних консультацій, вирішення спорів, справ судового та правового характеру.

16 квітня Сонце в напруженому аспекті з Плутоном, складний день, можливий тиск з боку вищестоящих. Щоб чого-небудь досягти, потрібні сила волі, витривалість і завзятість. По можливості, відкладіть всі важливі справи на завтра.

17 квітня Марс в гармонійних аспектах з Юпітером і Меркурієм, вогненно-повітряна конфігурація "Бісекстиль", формує сприятливу атмосферу для соціальної активності. Позитивний потенціал буде також відчуватися і 18 квітня. Ця конфігурація дає великі потенційні можливості до позитивних змін, не дивлячись на зовнішні напружені обставини. Відмінний день для презентацій, проведення та відвідування навчальних тренінгів, реклами, планування зарубіжних поїздок.

19 квітня Сонце і Меркурій з'єднуються в Овні і переходять в знак Тельця. Зовнішній фон змінюється, Меркурій, керуючий Марсом-планетою активності, фізичної сили, сприяє зменшенню швидкості та інтенсивність дій. Але зате результат від будь-якої діяльності буде довгостроковий і грунтовний. Така атмосфера протримається до моменту виходу Марса зі знака Близнюки – до 23 Квітня 14:49 за київським часом. У ці 5 днів багато будуть діяти обережно, з'являється схильність сумніватися в доцільності цих дій, люди не готові приймати що-небудь на віру. Дуже важко в цей період проштовхувати нові ідеї і впроваджувати нововведення.

23 квітня о 14:49 за київським часом, Марс входить в знак Раку, тут має статус падіння, Венера з'єднується з Ураном і це буде день кардинальних перетворень і дій.

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Автор: УНІАН