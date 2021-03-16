У період транзиту Меркурія за знаком Риби, багато людей стають дуже недовірливими в спілкуванні з іншими людьми, сумніваються в своїх почуттях, часто не довіряють одне одному.

Меркурій-найближча до Сонця планета, не відходить від нього далі 28 градусів. Меркурій символізує мислення як сприйняття і обмін товарами та інформацією, її аналіз, оцінку. Також, взаємини ділового характеру, в яких немає емоцій. Навчання, перш за все конкретне, практичне, а не духовно-філософське.

16 березня о 00: 27 за київським часом Меркурій входить в знак Риби, Сонце в гармонійному аспекті з Плутоном в цей день. Меркурій в Рибах має статус вигнання і падіння, що акцентує питання ментального здоров'я в цей період. Люди з тонкою душевною організацією схильні до перепадів настрою, вони як би занурюються в себе, складніше виражати себе через слово і Діло. Але це творчий період, приходить натхнення, люди стають душевнішими, водночас знижується концентрація уваги, ймовірні помилки там, де потрібна точність і логіка, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожСтало відомо, як поводяться знаки Зодіаку, які зраджуютьУ період транзиту Меркурія за знаком Риби, багато людей стають дуже недовірливими в спілкуванні з іншими людьми, сумніваються в своїх почуттях, часто не довіряють один одному. Риби-водний знак. Люди схильні збирати образи в цей період. Багатьом важко вголос говорити про свої емоції, більше схильні тримати їх при собі або показувати почуття і емоції образно, через творчість. Не особливо вдається логічно робити висновки, складніше вчитися і сприймати інформацію. Серйозні рішення приймаються під впливом емоцій і почуттів, про що згодом можна пошкодувати.

Ключові дати транзиту Меркурія за знаком Риби наступні:

21 березня формується гармонійний аспект Меркурій-Уран, точний секстиль - 22 березня вночі, що сприяє появі нових і оригінальних ідей, інтуїція дозволяє знайти вихід із ситуації, яка раніше здавалася нерозв'язною. Можливе несподіване надходження приємної або потрібної інформації.

23 березня формується напружений аспект Меркурій-Марс, його дія буде відчуватися також і 24 березня. Нервозність, занепокоєння, дратівливість штовхають до поспішних, необдуманих дій, недоречної критики або провокаційної поведінки. При спілкуванні з іншими слід постаратися зібрати всю свою стриманість, інакше можуть виникнути проблеми в професійній діяльності. Будьте обережні при управлінні транспортом і роботі з вогнем, гострими предметами, технікою.

30 березня – Меркурій з'єднується з Нептуном-відчуття реальності слабшає. Люди схильні будувати ілюзії, обманювати один одного, плести інтриги. В цілому це несприятливий день для громадських контактів, переговорів або вирішення завдань, коли необхідно заглянути в саму суть справи. При цьому в цей день посилюється творча уява і підсвідомі процеси. З'являється схильність до прийняття алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість.

4 квітня о 06: 41 за київським часом Меркурій входить в знак Овна.

Про вплив транзитного Меркурія на всі знаки зодіаку:

ОВЕН: можливе надходження неточної інформації або невірних вказівок, що вводять вас в оману. Поломка автомобіля або затримка засобів громадського транспорту можуть порушити ваші плани. Пам'ятайте про обережність, довіряйте фактам.

ТІЛЕЦЬ: потік інформації і спілкування, спрямований в вашу сторону в той період, містить корисні відомості, за допомогою яких ви зможете краще висловити свою індивідуальність і отримати користь з ситуації, що склалася.

БЛИЗНЮКИ: у цей період складно вирішити навіть прості завдання. Можлива поломка телефону, втрата дрібної, але важливої речі. З'являється багато турбот і клопоту, виникають головні болі. Намагайтеся уважно вникати в усі пункти документів.

РАК: хороший період для налагодження взаємин з колегами, сусідами, родичами і близькими людьми. Ідеї та інформація, які ви використовуєте, і діяльність, в якій ви будете брати участь, спричинять швидкий прогрес.

ЛЕВ: нейтральний період по всіх сферах. Завдання вирішуються, бізнес, творчі проекти розвиваються повільно, але впевнено. Оскільки завантаженість роботою невелика, цей період краще присвятити сім'ї, романтиці, взаєминам з дітьми.

ДІВА: складно впливати на оточуючих вас людей. Ваші ідеї в цей час не знаходять підтримки колег і партнерів. Самостійна робота, власні творчі проекти також просуваються насилу.

ТЕРЕЗИ: доводиться пристосовуватися до обставин, під когось підлаштовуватися. Виникає необхідність вирішувати безліч побутових питань. Ваше повсякденне розклад буде переповнене дрібними справами, повідомленнями та інформацією.

СКОРПІОН: період підвищеної творчої активності, любові, розвитку бізнесу. Отримані вами інформація або новини, можуть стосуватися вашої дитини або романтичного партнера. Не поспішайте всьому вірити.

СТРІЛЕЦЬ: у цей період цілком вірогідні стреси, пов'язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням. Можлива критика на Вашу адресу. Намагайтеся проявити терпіння-це допоможе подолати всі перешкоди і успішно завершити всі ваші плани.

КОЗЕРІГ: Цей час сприятливо самостійної роботи, а також для листування та збору інформації. Ваші дії, правильно підібрані слова, можуть надихнути колектив, вселити почуття впевненості і позначити реальні перспективи.

ВОДОЛІЙ: у вас з'явиться шанс придбати якийсь унікальний досвід або інформацію. Успіх, Супутній вам в цей період, є результатом нестандартних поглядів і підходів. Вас ніхто не зіб'є з наміченого шляху.

РИБИ: це час пошуку ідей і методів, ви знайдете саме ту інформацію, в якій потребуєте. Постійний потік відомостей буде надходити до вас з усіх боків. Отримана інформація, поїздки і нові знайомства, спонукають вас до творчості.

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Автор: УНІАН