Місяць - це мудрий провісник, який знає нашу долю і дає поради людям. За фазами Місяця можна визначити, які дні будуть вдалими для врожаю, коли робити стрижку і які страви не варто вживати сьогодні. У різні дні місячного календаря організм по-різному засвоює різні продукти харчування.
Місячний гороскоп харчування 22 лютого
22 лютого - зростаючий Місяць у знаку Рака
Сьогодні їжа повинна бути поживною, різноманітною і свіжою. Не можна переїдати і вживати важку, калорійну і жирну їжу. Також потрібно виключити борошняне, особливо булочки.
Їжа сьогодні повинна бути легкою і вегетаріанською. Можна влаштувати сокову терапію. Рекомендується якомога більше пити. Добре засвоюються трав'яні чаї, горіхи, насіння, рослинні олії. Рекомендується зменшити вживання яєць, м'яса, риби і грубої їжі і повністю виключити алкоголь.
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