Вийшов трейлер 'Привида опери' з донькою Моніки Беллуччі і Венсана Касселя (відео)

В український прокат фільм вийде 29 жовтня 2026 року.

Вийшов український трейлер французького романтичного фентезі "Привид опери" (Phantom of the Opera / Le Fantôme de l'Opéra), який його творці називають новим переосмисленням культового роману Ґастона Леру.

За сюжетом фільму, молода танцівниця Анастасія мріє працювати у Паризькій опері. Згодом вона отримує роль у балеті, який має славу "проклятого", і знайомиться із таємничим піаністом. З наближенням прем'єри довкола дівчини частішають дивні нещасні випадки, а сама Анастасія не може опиратися пристрасному коханню до піаніста, яке розмиває межі між реальністю та фантазією.

Нова екранізація переносить роман Леру в сучасний Париж, зберігаючи при цьому його культове місце дії, загадкового головного героя та розвиток романтичних стосунків. Танець і музика відіграють центральну роль у цій адаптації, а хореографію поставила Маріон Мотен, яка раніше працювала із фільмами "Субстанція" та "Вуличні танці 2", а також ставила виступи для зірок світового масштабу – Дуа Ліпи та Stromae.

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На головну роль у новому "Привиді опери" обрали Деву Кассель – акторку та модель, доньку Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Дева вже демонструвала свою акторську гру у італійських проєктах "Гепард" та "Прекрасне літо". Щоб втілити роль танцівниці, вона пройшла ретельну підготовку та майже усі танцювальні сцени виконувала сама.

Партнерами по зйомках для неї стали Жульєн де Сен Жан ("Граф Монте-Крісто") та Ромен Дюріс ("Піна днів", "Серцеїд", "Ейфель", "Три мушкетери").

Культову книгу раніше вже кілька разів адаптували іноземні режисери. Зокрема, у 1974 році Браян Де Пальма випустив свою ексцентричну екранізацію класичного роману під назвою "Привид раю", що став класикою музичної комедії, а у 2004 році Джоел Шумахер представив більш класичну романтичну версію "Привида опери" на основі мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера з Еммі Россум, Джерардом Батлером і Патріком Вілсоном в головних ролях.

Цього разу нове втілення роман отримав на Батьківщині його автора – від французького режисера Александра Кастаньєтті ("Кохання та турбулентність", "Тамара"). Свою нову стрічку режисер описує як романтичну та фентезійну історію дорослішання.

"Спочатку героїня – підліток, яка мріє про Париж і танці. Однак зрештою, вона стає успішною жінкою, впевненою у своєму мистецтві", – говорить він.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 29 жовтня 2026 року. Водночас там зауважили, що вихід фільму потенційно може бути перенесений на більш пізній час.

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