Сьогодні не рекомендується їсти напівфабрикати.

Нашими предками здавна помічено вплив Місяця на земну погоду, поведінку тварин і здоров'я людей. Зміна фаз Місяця впливає на стан нашого волосся, самопочуття і роботу органів травлення. Місячний гороскоп харчування підкаже вам, як варто харчуватися сьогодні і які продукти варто виключити з раціону сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 25 січня

25 січня - зростаючий Місяць у Близнюках

Сьогодні рекомендується їсти тільки свіжоприготовану їжу. Не варто вживати вчорашню їжу, готувати напівфабрикати і консервацію. Рекомендується обмежити солодке. Можна їсти солону їжу, жирне м'ясо, домашні молочні продукти.

Головний продукт сьогоднішнього дня - мигдаль. Особливо корисний він після сухого смаження. Рекомендується дотримуватися інтуїтивного харчування - їсти те, чого хочеться в цей момент, навіть якщо зазвичай ви це не їсте. Не варто сьогодні переїдати - будь-який надлишок може перетворитися в зайву вагу. Сьогодні сприятливий день для схуднення. Уважними до свого самопочуття повинні бути люди з хворобами нирок і підшлункової залози - ці органи сьогодні вразливі.

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Автор: Катерина Пулатова