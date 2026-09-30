Дженніфер Лоуренс зіграє у новому фільмі Зака Креггера

Прем'єра науково-фантастичного трилера "Повінь" запланована на 11 серпня 2028 року.

Дженніфер Лоуренс ("Збірка промінців надії", "Американська афера", "Пасажири", "Не дивися вгору", франшизи "Голодні ігри", "Люди Ікс") зіграє головну роль у наступному фільмі Зака Креггера ("Варвар", "Зброя", "Оселя зла").

Як пише Variety, подробиці сюжету та решта акторського складу науково-фантастичного трилера "Повінь" (The Flood) від студій Warner Bros. та New Line Cinema поки що не розголошуються.

Наразі в мережі лише повідомляють, що Лоуренс зіграє роль капітана космічного корабля "Спірітус Мунді" Єлени Восс, яка очолює загадкову місію до глибин Всесвіту. Коли екіпаж корабля фіксує дивний, повторюваний сигнал із віддаленої планети, Восс вирішує вирушити туди.

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Сам Креггер раніше називав фільм Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року" одним із головних джерел натхнення для роботи над новим проєктом у плані атмосфери, охарактеризувавши цю картину як глибоко тривожну й химерну, а не як традиційний хоррор, що лякає різкими моментами.

Прем'єра фільму запланована на 11 серпня 2028 року.

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