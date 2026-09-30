Вийшов трейлер політичного трилера 'Залізна завіса' за романом нобелевської лауреатки (відео)

В українських кінотеатрах стрічка з'явиться з 5 листопада 2026 року.

Вийшов українсьий трейлер британсько-польського політичного трилера "Залізна завіса" (Winter of the Crow), заснованого на новелі нобелівської лауреатки Ольги Токарчук "Професорка Ендрюс їде у Варшаву".

Події фільму розгортаються у Варшаві на початку 1980-х, коли молодь Польші починає активно протистояти авторитарній владі, яка керується з Москви. Намагаючись прорвати залізну завісу, майстерно створену режимом, студенти вигадують нові способи обійти обмеження та заборони. У центрі подій раптово опиняється британська професорка з психіатрії Джоан Ендрюс, яка мала провести лише одну гостьову лекцію, проте обставини склалися геть інакше.

Головну роль у стрічці виконала британська акторка Леслі Менвілл ("Емі Вайнгауз: Back to Black", "Місіс Гарріс їде у Париж", серіал "Корона"). Кінокритики вже високо оцінили її роботу. Зокрема, Гай Лодж для Variety пише: "Менвілл грає у стрічці рішуче та напружено, демонструючи зверхність та дратівливість та неухильні інстинкти самозбереження. Вона демонструє недооцінену силу жінки, що має достатньо досвіду аби пережити справжній холод".

Відео дня

Її партнерами по фільму стали Мелісса Далтон ("Вовк, лисиця, леопард") та Том Берк ("Фуріоза. Шалений Макс.Сага", "Манк", "Диво", "Операція "Чорний кейс", серіал "Легенди").

Спродюсувала стрічку Аґнешка Голланд, відома своїми режисерськими роботами над політичними трилерами "Ціна правди", "Франц" та "Зелений кордон".

Тим часом, режисеркою "Залізної завіси" виступила донька Голланд – Кася Адамік. Її попередній фільм "Слід звіра", що також був знятий за твором Ольги Токарчук, отримав Срібного ведмедя на Берлінському кінофестивалі у 2017 році.

"Залізна завіса" також вже має свою фестивальну історію – стрічка була номінована на Польському кінофестивалі "Золоті леви", а також на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм також визнаний кращим фільмом року на Бременському міжнародному кінофестивалі та отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

В Україні фільм був уперше продемонстрований глядачам у межах позаконкурсної програми на фестивалі глядацького кіно МиколайчукOpen у Чернівцях.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів.

Як повідомила пресслужба дистриб'ютора Adastra Cinema, в українських кінотеатрах стрічка з'явиться з 5 листопада 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: