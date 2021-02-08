Сьогодні можна їсти картоплю і додавати спеції в їжу.

Наше самопочуття і робота організму сильно залежать від фази місячного циклу. Місяць має сильний вплив на життя на Землі. Органи травлення теж схильні до його впливу. Давно помічено, що деякі продукти погано засвоюються організмом в деякі фази місячного циклу. Щоб харчування приносило тільки користь, плануйте його згідно з місячним календарем харчування і дієти.

Місячний гороскоп харчування 8 лютого

8 лютого - спадний Місяць в знаку Козерога

Сьогодні несприятливий день для схуднення. 8 лютого - складний день в плані харчування. Можливі болі в шлунку. Сьогодні рекомендується поменше солити страви. Надлишок солі може сильно нашкодити ниркам. Рекомендується відмовитися від сала, копченостей, оселедця, цитрусових. Небажано зловживати м'ясом.

Корисними сьогодні будуть різні прянощі і спеції. Їх можна щедро додавати в страви. Особливо корисними будуть перець, кардамон, мускатний горіх. Також рекомендується вживати картоплю в будь-якому вигляді, цільнозерновий хліб, сир.

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Автор: Катерина Пулатова