Молодик 11 лютого відбудеться о 21:06 за київським часом у знаку Водолій

Молодик 11 лютого настане о 21:06 за київським часом в знаку Водолій. 6 небесних тіл у Водолії в цей день: місяць і сонце, ретро Меркурій, Венера, Юпітер і Сатурн. Стелліум планет у Водолії, у фіксованому знаку повітряної стихії, характеризує величезну спрагу свободи і незалежності. Водолій-неординарний і творчий знак зодіаку, буденні справи не ладяться. Все нове і незвичайне проявляється і отримує розвиток на найближчі два тижні.

Читайте такожЗ'явився любовний гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку: на кого чекає найкращий День святого ВалентинаМолодик – це з'єднання Сонця і місяця в напрузі з Ураном-управителем Водолія. Багато людей можуть зазнавати труднощів з промовою, навчанням, освітою, пам'яттю. Мудрість Сатурна, який також у Водолії, допоможе уникнути негативного повороту подій, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

У найближчі два тижні-до повного місяця 27 лютого, зростає кількість конфліктів за ідейними або політичними розбіжностями. Минуле нагадує про себе, доводиться спілкуватися на незручні теми. Неприємності виникають через впертість, адже Водолій – фіксований знак, конфлікти думок звичайне явище в молодик і в період висхідного Місяця, багатьом важко прийняти чужу точку зору.

Молодик 11 лютого зіграє несподівану роль в сучасному житті - зміниться весь спосіб бачення світу сучасної людини. Сильний вплив раціонального розуму на підсвідомість, може давати холодність, відчуження один від одного, але зростає прагнення до об'єднання, інтелектуальної роботи, досліджень.

Місяць-найближче до Землі небесне тіло, її вплив кожна людина відчуває на собі, відзначаючи зміни в самопочутті і настрої. Молодик-початок місячного місяця. У цей час приходить усвідомлення того, що потрібно, щоб жити і розвиватися. Адже в молодика емоцій мало, в основному, рішення приймаються на основі розуму, логічних умовиводів. З'єднання Сонця і Місяця – з'єднання чоловічого і жіночого, дають життя, наповнення життєвими силами. У молодика найкраще починати серйозні зміни, але оскільки зараз період ретро Меркурія, то не варто поспішати – корегуйте, обмірковуйте, обговорюйте всі питання і вже після 21 лютого ви будете готові до змін.

У момент молодика в підсвідомості народжуються нові імпульси та ідеї, але вони ще чітко не визначені, але не поспішайте приступати до їх реалізації – на ретро Меркурії легко можна припуститися помилки, яку буде важко виправити. У період зростаючого Місяця збільшується активність людей, а життєві обставини стають більш податливими для впливу. У цей період ваші дії збігаються з природними ритмами природи.

Сама енергія молодика відповідає якостям Плутона-Відродження в новій якості, тобто трансформація. Рішучим і незалежним людям багато вдасться зробити в період зростаючого Місяця. Молодик 11 лютого надає прекрасні можливості до нового старту або до зміни способу життя. Молодик відбувається в період ретро Меркурія, тому, минуле зробить істотний вплив на сьогодення, особливо якщо раніше ви уникали вирішення складних для вас питань, відтягували це на невизначений термін. Це молодик змусить стати самостійним, прийняти відповідальності за своє життя.

Оскільки молодик 11 лютого включає дуже потужно енергії Водолія, то несподівані повороти подій будуть відбуватися у всіх сферах. Водолій відповідає за політичні процеси, характеризує людство в цілому. Стелліум у Водолії в момент молодика дасть серйозний поштовх до змін. Задає початковий імпульс Сатурн, який починає стелліум. Сприяє чіткому і беземоційному розрізнення структури і кордонів, вмінню виставити адекватну оцінку. Сонце знаходиться в кінці стелліума, є результуючим, або закінчує дію, має статус вигнання у Водолії. Це означає відсутність авторитетів, звільнення, вихід за межі організованості, незалежність від інших, але на самоті людина нічого не зможе, йому необхідний колектив, групи однодумців.

Стелліум у Водолії дає дуже сильну внутрішню напруженість-планети в квадратурі з управителем стелліума - з Ураном в Тельці, який має статус падіння. Всі виникаючі проблеми - від слабкої потреби щось міняти. Багато в чому це обумовлено також і ретро Меркурієм, і Марсом, який в Тельці в статусі вигнання. З іншого боку, саме уповільнена активність, неквапливі рухи і дії, захищає від безлічі помилок в цей період.

Молодик в складі стелліума є найпотужнішим аспектом, в складі є Венера і Юпітер, які вважаються благотворними планетами, тому можна говорити про те, що потенціал молодика 11 лютого, в цілому, позитивний. Але необхідно врахувати і те, що найбільш сильна планета цього стелліума - Сатурн, який є першим і задає основний тон – обмеження. Обставини складаються не зовсім вдало, потрібно подолання перешкод. Головні проблеми виникають через невірний розрахунок часу – Сатурн вимагає пунктуальності, чіткості, послідовності.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН