У народі 13 лютого отримав назви Микита Новгородський, Микита пожежник.

Православна церква 13 лютого вшановує пам'ять святого Микити Печерського. Він вступив до Києво-Печерської Лаври і з юності став самітником. Покинувши собор, Микита продовжив постити і почав старанно молитися Богу. Через деякий час його поставили єпископом в Новгороді. Він мав дар цілительства і за допомогою молитви припиняв пожежі.

Микиту Новгородського вважали хранителем від блискавок і пожеж. Якщо 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогненних бісів і чаклунів. Люди зверталися до знахарів, які читали замови на будинок проти вогню.

Цей день вважається конфліктним періодом. Можливі сварки між рідними. У цей день жінки проводили ворожіння, щоб відвадити коханку від чоловіка.

Погодні прикмети 13 лютого

Ворони голосно кричать - до хуртовини або сильного снігопаду.

Кола на сонці видно - до врожайного року.

Якщо ніч сьогодні ясна, то погода буде сонячною.

Білий або жовтий вогонь в печі віщує відлигу, червоний - до морозу.

Якщо в печі слабка тяга, то буде сира погода.

Якщо вдень є іній, значить вночі не буде снігу.

Птахи на біля будинку співають - до сирої погоди.

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Автор: Катерина Пулатова