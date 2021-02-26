Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Мартініана Палестинського - християнського святого і відлюдника. Він служив Богу у Віфлеємі, а потім кілька років жив на самоті на безлюдному острові. Одного разу на морі стався сильний шторм і до нього прибилася на кораблі дівчина Фотінія. Святий допоміг дівчині вибратися на берег, залишив їй свої хліб і воду, а сам поплив у море. Ім'я Фотинія має слов'янський аналог, тому сьогоднішній день також називають днем Світлани.
Мартініан-угодник шанується як захисник від хтивих думок, пристрастей і спокус, оскільки він стояв на розпеченому вугіллі, щоб не спокуситися від блудниці. У цей день читали замовляння від пристрастей і пристріту. 26 лютого шанували покійних, давали милостиню і ставили свічки за упокій. Вважається, що якщо зірки на небі ясно світять, то померлі рідні дивляться на нас з небес.
Молоді пари ввечері збиралися на посиденьки, де обговорювали плани на майбутнє, ділилися один з одним секретами. У будинку влаштовували велике сімейне прибирання, щоб залучити в нього щастя і достаток.
Погодні прикмети 26 лютого
- Якщо сніг ще не почав танути, то весна буде холодна, а підталий сніг віщує теплу весну.
Чим холодніше останній тиждень лютого, тим спекотніше буде літо.
Якщо хмари вдень затягнули небо - скоро потепління, але весна буде пізньою.
Синиці голосно співають - весна буде ранньою.
Якщо добре видно сонячні промені, то найближчі дні будуть сонячними і морозними.
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