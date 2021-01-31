Сьогоднішній день в народі називають Афанасій Ломонос, Афанасьєв день, Відьмин день.

31 січня Православна церква вшановує пам'ять Афанасія Великого - грецького святого і Олександрійського архієпископа.

У народі цей день називали Афанасій Ломонос через морози, які щипають обличчя. Сьогодні говорили: "Афанасіївський мороз ніс і вухо дере", "Афанасій Ломонос – бережи вуха і ніс."

У цей день наші предки виганяли відьом, які, як вважалося, злітаються на шабаш. Селяни зверталися до знахарів, які опівночі забивали в будинок клини, розсипали золу з печі і читали закляття від відьом.

У хліві оглядали припаси корму для худоби. Якщо запасів залишалося більше половини, то спокійною чекали весни, а якщо менше - намагалися економити корм.

До кінця період весіль і сватання. На Русі переставали грати весілля до Великодня. Вважається, що в цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше можна закликати чоловіче безсилля. 31 січня не можна переїжджати або справляти новосілля, інакше на новому місці будуть скандали. Також бажано уникати хірургічних операцій і перенести їх на завтра.

Погодні прикмети 31 січня

Хуртовина і заметіль в цей день віщують пізню весну.

Відлига сьогодні - до негоди влітку і поганого врожаю картоплі.

Ворони кружляють зграями - до затяжного похолодання.

Якщо сонце опівдні виглянуло, значить, весна буде рання.

Коло біля місяця віщує сильні морози.

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Автор: Катерина Пулатова