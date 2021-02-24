Діви вміють розв'язувати проблеми інших людей і давати поради, але вони не знають, як допомогти собі.

Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким не щастить частіше, ніж іншим.

Про це пише "Клубер".

Діви вміють розв'язувати проблеми інших людей і давати поради, але вони не знають, як допомогти собі. Коли вони нервують, то миють, полірують, прибирають, чистять, і їх життєвий простір настільки стерильно, що гості відчувають себе незатишно і напружено.

На жаль, їхнє життя складається з виправлення недосконалостей, і вони часто шукають причину, що вони зробили не так, щоб їх спіткала така тяжка доля.

Терези

Терези дуже ображені несправедливістю життя. Терезам подобається грати в детективів, виводити шахраїв на чисту воду, викривати брехунів. Проблема в тому, що вони сприймають все це занадто близько до серця і по-справжньому страждають.

Риби

Риби - знак трохи відірваний від реальності. У своїй голові вони давно змалювали, як має виглядати їхнє життя і яким повинен бути ідеальний світ. Однак реальність постійно "б'є їх обличчям об стіл".

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Автор: УНІАН