Їм краще навіть не намагатися будувати стосунки.

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку найгірше поєднуються між собою в плані любові і романтики.

Овен і Козеріг

Ці люди апріорі не можуть бути разом. Побудувати стосунки їм заважає впертість кожної зі сторін, не готовність йти на компроміси і складний характер як у однієї людини, як і в іншого.

Телець і Лев

Два цих знака Зодіаку несумісні між собою через те, що у них різні вектори, яким ті хотіли б слідувати. Тельці - жахливі кар'єристи і дуже творчі люди, Леви - домосіди, сім'янини, мріють про щасливе життя і безтурботну старість.

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Близнюки і Риби

Близнюки дуже сімейні люди, в той час як риби живуть творчістю, подорожами, самотністю, і не мають на меті рано створити свою сім'ю.

Рак і Терези

Обидві ці людини постійно сумніваються в своєму рішенні. Саме тому в ймовірних стосунках двох цих знаків постійно буде дисбаланс. У них не буде людини, яка буде приймати рішення і брати на себе роль лідера.

Діва і Водолій

Мудра і спокійна Діва не зможе бути поруч з гулящим Водолієм. Водолії завжди хочуть особистих кордонів, особистого простору, більше свободи, а Діви переконані в тому, що подружжя повинні йти пліч-о-пліч.

Скорпіон і Стрілець

Ці знаки за характером і темпераментом дуже між собою схожі. Вони обидва "вогняні": запальні, емоційні, природжені лідери. Саме тому у них замість відносин завжди буде суперництво.

Нагадаємо, названо кращу дружину за знаком Зодіаку.

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