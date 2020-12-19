У 2021 пріоритети змінюються, наступні 20 років ми будемо жити за іншими принципами - це духовні цінності, істина, об'єднання людей, свобода, рівність, братерство.

21 грудня-унікальний день у 2020 році. Відбувається відразу три важливих астрологічних події.

Про це розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Отже:

- о 00:08 за київським часом Меркурій переходить в земний знак Козерога, де він в гостях у Сатурна;

- о 12:03 за київським часом Сонце перейде в знак Козерога, тобто це День зимового сонцестояння;

- о 20: 18 за київським часом дві планети – гіганта Юпітер і Сатурн з'єднаються в першому градусі Водолія.

Меркурій-найближча до Сонця планета, відповідає за логічне мислення, комунікації, здатність отримувати, обробляти і передавати інформацію. У грецькій міфології Гермес - це Меркурій-посередник, покровитель доріг, мандрівників і торгівлі, а також – спритності, хитрості, обману, злодійства. Він переміщався в крилатих сандалях, був посланцем богів, відповідав за юнаків, навчання, гімнастику, різні науки і ремесла, писемність, ораторський дар, красномовство, здатності що-небудь робити руками. З 21 грудня 2020 по 8 січня 2021, Меркурій рухається по знаку Козерога, яким керує Сатурн-Хранитель часу, планета обмежень, норм і правил.

Читайте такожНазвано найкрасивіших чоловіків за знаком ЗодіакуЦей транзит Меркурія приведе наші думки в порядок-ми будемо підходити до розв'язання питань більш практично і прагматично, враховувати всі деталі і приймати вірні рішення. У цей період не варто поспішати і робити поспішні висновки. Результат приходить повільно і за рахунок власних зусиль і здібностей. У ділових переговорах не слід виходити за рамки конкретної встановленої теми, потрібно як ніколи дотримуватися субординацію і дотримуватися формальних правил. Це прекрасна можливість подумати і усвідомити все, що пов'язано з питаннями кар'єри, професійного розвитку, репутації та соціальних досягнень.

21 грудня Сонце зі знака Стрільця перейде в знак Козерога, тобто це так зване народження нового Сонця-день починає подовжуватися. Відмінний час для проведення практик, які допоможуть поліпшити життя. У цей день не варто залишатися на самоті. Проведіть цей час в колі сім'ї, друзів або близьких. Або просто прогуляйтеся, відвідайте цікаві місця, з кимось познайомтеся. Предки в давнину вірили, що якщо дотримати всі традиції цього дня – рік буде вдалим. За слов'янськими повір'ями, в цей час боротьби темряви і світла, але в підсумку, Світло перемагає і світ оновлюється. У всіх культурах День зимового сонцестояння вважався найбільш сприятливим для проведення різних обрядів і ритуалів.

Енергетика оновлення і переходу від темряви до світла сприяє тому, щоб позбутися від усього непотрібного і залучити бажане в своє життя. День підходить для створення намірів, пов'язаних з темою оновлення, закладання нових особистих циклів і планування, визначення своєї ролі в суспільстві. Уважно відстежуйте всю інформацію, яка надходить до вас — швидше за все вона виявиться важливою і корисною для вас в подальшому.

День 21 грудня 2020 року ознаменований початком нового соціального циклу – раз в 20 років буває з'єднання соціальних планет-Юпітера і Сатурна. Попереднє з'єднання було в знаку Тельця - в 2000 році. З 2000 по 2020 рік весь світ жив за принципом Тельця – збирати, мати, володіти. Телець-земний знак Зодіаку, і стихія Землі диктувала світу свої умови 20 років. У цей період з'явилося багато подій і конфліктів, пов'язаних з територіями, грошима, майном. Більшість людей жили відокремлено, кожен сам собі на думці. На першому місці були матеріальні цінності. Не дивно, що багато бізнесменів зараз зазнають збитків, скорочують свої виробництва, закривають проекти.

У 2021 пріоритети змінюються, наступні 20 років ми будемо жити за іншими принципами - це духовні цінності, істина, об'єднання людей, свобода, рівність, братерство. Необхідні відповіді не можна знайти всередині самого себе-перш за все, слід визначити своє місце в суспільстві.

Водолій-знак повітряної стихії, управляється Ураном, пов'язаний з інформацією і сучасними технологіями – все це отримає свій максимальний розвиток. Уран, управитель Водолія, рухається по знаку свого падіння - по Тельцю, буде тут до 2026 року, а це означає, що гроші можна заробити, стати успішним і незалежним тільки в тому випадку, якщо вмієш користуватися інтернет простором. Соціальні мережі, Ютуб і Телеграм-канали, просто необхідні, щоб не залишитися на узбіччі життя. Відхід від старих шаблонів і стандартів, що є досить складним для багатьох, впровадження оригінальних і креативних ідей, прагнення до досягнення мети, у що б то не стало, часом, долаючи перешкоди – все це принесе успіх.

Головне, не відмовлятися від намічених цілей, хоча зовнішній опір буде величезним - адже в 2021 Уран, управитель Водолія, в напруженому аспекті з Сатурном і Юпітером. Загострюється соціальна напруга, ускладнюється взаєморозуміння між представниками різних поколінь. Прихильники консервативного підходу ризикують багато втратити, тому поки не пізно, вживайте заходів.

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Автор: УНІАН