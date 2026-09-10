Марґарет Кволлі в оточенні красенів: вийшов трейлер романтичної драми 'Кохання твого життя' (відео)

Онлайн фільм можна буде подивитися з 14 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер романтичної драми "Кохання твого життя" (Love of Your Life).

В центрі сюжету фільму – молода жінка з Бостона на ім'я Мая, яка раптово втрачає свого коханого чоловіка Чарлі. Намагаючись впоратися з втратою, дівчина кидає своє життя в США та розриває усі контакти, включно з найкращим другом Джейсоном, та переїжджає до Португалії. Там вона зустрічає Фелікса, який допомагає їй знову відкритися для близькості й спонукає переїхати до Англії. Та чи здатні будь-які зміни чи нові починання відігнати привидів минулого, від яких Мая так відчайдушно намагається втекти?

Головну роль у стрічці зіграла Марґарет Кволлі ("Одного разу... в Голлівуді", "Субстанція", "Бідолашні створіння", "Мисливець за спадком", "Сузір'я Великого Пса").

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Також у фільмі задіяні Ґабріель Бассо ("Сільська елегія", "Будинок з динаміту", серіал "Нічний агент"), Патрік Шварценеггер (серіали "Королеви крику", "Покоління V", "Білий лотос", "Список смертників") та Аарон П'єр ("Час", "Ребел Рідж", "Муфаса: Король Лев", серіали "Ранкове шоу", "Ліхтарі").

Зняла стрічку американська режисерка Рейчел Моррісон ("Вогонь всередині", серіали "Квантіко", "Ранкове шоу", "Мандалорець").

Прем'єра фільму відбудеться вже цього тижня на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

На початку жовтня він вийде в обмежений прокат в США, а 14 жовтня з'явиться онлайн на Prime Video.

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