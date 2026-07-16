Вийшов трейлер байопіка про зйомки 'Роккі': хто зіграв Сталлоне

Прем'єра фільму запланована на листопад 2026 року.

Кінокомпанія Amazon MGM Studios показала трейлер біографічної драми I Play Rocky, відомого під локазілованими назвами "Я граю Роккі" або "Роккі – це я".

Стрічка розповідає про початок зйомок першого фільму культової спортивної франшизи "Роккі" 1967 року, зосереджуючись на процесі підготовки до ролі маловідомого на той момент актора Сільвестра Сталлоне, який також виступив сценаристом та постановником бойової хореогрфії в ньому, поставивши все на цю роботу.

Роль Сталлоне дісталася американському акторові Ентоні Іполіто, найбільш відомий за фільмом "Пурпурові серця" та серіалом "Велика армія".

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Також у стрічці задіяні Метт Діллон ("Аптечний ковбой", "Дикі штучки", "Дім, який побудував Джек") у ролі батька Сталлоне, Анна-Софія Робб ("Чарлі і шоколадна фабрика", серіал "Щоденники Керрі") у ролі дружини актора Саші Зак, Тобі Кеббелл ("Конг: Острів Черепа", серіал "Дім з прислугою") у ролі продюсера Роберта Чартоффа та Стефан Джеймс ("21 міст", "Машина війни") у ролі актора Карла Везерса, що у "Роккі" зіграв Аполло Кріда.

Режисером стрічки виступив Пітер Фарреллі ("Тупий та ще тупіший", "Дещо про Мері", "Я, знову я та Ірен", "Дівчина моїх кошмарів", "Зелена книга").

Прем'єра фільму запланована на листопад 2026 року.

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