Не можна з'ясовувати стосунки - в повний місяць це суворо заборонено.

Повня 28 січня буде досить небезпечною. Місяць опиниться в знаку Лева, що принесе багатьом людям проблеми в більшості сфер життя. Астрологи розповіли про те, що можна і що не можна робити в цей день.

Про це пише slovofraza.

Що не можна робити 28 січня

Експерти акцентують увагу на фінансовій сфері життя. У цей день бажано не здійснювати великих покупок. Грошові вкладення і придбання можуть завдати непоправної шкоди вашому гаманцю. Намагайтеся обмежитися лише найнеобхіднішими витратами. Варто розплачуватися за товари виключно готівкою.

Читайте такожНазвано найкращих коханців за знаком ЗодіакуНе можна з'ясовувати стосунки. В повний місяць це суворо заборонено, в якому б знаку Зодіаку в цей момент не перебувала місяць. На Місяці у Леві це небезпечно подвійно. Будь-яке недбало кинуте слово може стати початком кінця у відносинах. Навіть найміцніша любов може постраждати від безглуздих конфліктів.

Не можна забувати про відпочинок. Байдикувати не варто, але і працювати за двох теж не бажано. Втома може стати причиною конфліктів і невірних рішень. Можна зірватися на крик без особливої причини, тому бережіть нерви. Займайтеся в перервах між роботою чимось приємним. Випускайте пар за допомогою легких фізичних вправ — присідань, асан, віджимань або просто ходьби.

Не можна брехати і давати порожні обіцянки. Це дуже небезпечно, тому що в найближчі дні це може обернутися для вас великими проблемами. Також не варто розпускати чутки і говорити щось про оточуючих, не знаючи правди. Припущення краще залишити при собі, щоб не нашкодити нікому.

Що можна робити в цей повний місяць

Астрологи радять зайняти себе духовними практиками. Дуже добре, якщо цей день у вас буде вихідним. Якщо ви працюєте, то ввечері постарайтеся розслабитися, відпочити і помедитувати. Вважається, що в такі дні дуже корисно шукати відповіді на питання всередині своєї свідомості, а не за його межами.

Корисним в цей четвер стає усамітнення. Негативні думки і емоції будуть передаватися від людини до людини. Не виключено, що хтось може заразити вас невпевненістю і песимізмом. На самоті такого точно не трапиться. Саме тому астрологи радять також забути про Інтернет і соціальні мережі.

Нагадаємо, вже завтра, 28 січня, над землею зійде повний місяць. Це буде перший повний місяць 2021 року, який буде проходити під заступництвом знака Зодіаку Лев.

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Автор: УНІАН