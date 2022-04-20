Орест Стафійчук зробив прогноз для України на найближчий час.

Український мольфар Орест Стафійчук передбачив, що до 2030 року Україна займатиме гідне місце серед європейських країн і буде потужною державою.

Також він додав, що Україна зможе повернути раніше окуповані території, а на Росію чекає крах.

"Всі території повернуться до складу України, Росія буде загнана в глухий кут і змушена буде визнати поразку. Повторної війни не буде. Те, що відбувається зараз, дає зрозуміти, що українська нація непереможна і кожен до останнього буде відстоювати свої землі і свою Батьківщину", - сказав мольфар у програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, раніше астролог попередила українців про масштабний обстріл на Великдень. Анна Єфремова рекомендує не ходити в храми на Великдень, а також закликає евакуюватися в більш безпечні місця.

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