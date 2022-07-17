Олена Бюн, яка веде свій YouTube-канал, зробила розклад на майбутні події.

Відомий таролог Олена Бюн на своєму YouTube-каналі розповіла, що осінь 2022 року для України буде вирішальною. Йдеться про завершення активної фази бойових дій і переходу до обговорень. При цьому, підкреслює Бюн, Україна буде однозначним переможцем.

"Україна буде заліковувати рани. Рани, біль, страждання, втрати, гіркота. Для цього треба час. Однозначно восени будуть спостерігатися якісь зміни на краще. Буде прийняття відповідальних, правильних, доленосних рішень, без яких шлях України вперед буде вельми скрутним", - коментує Олена.

"Буде вирішуватися ситуація з війною. Все, що стосується війни в Україні. Будуть якісь переговори. Але ситуація буде вирішуватися по справедливості. Україна знайде щось цінне і буде витягувати гіркий досвід з ось цих помилок, які були в минулому. Тут карти говорять, що для країни були довгі очікування, але нас з вами чекає якась нагорода, однозначно. І після всього цього вся надія на нашу з вами мудрість і досвід", - додала таро-експерт.

Нагадаємо, раніше Олена Бюн розповіла, коли Україна беззастережно переможе Росія. За її словами, це має статися восени 2022 року.

Також УНІАН писав, що астрологи перерахували найчесніші знаки Зодіаку, яким можна вірити на 100%.

Вас також можуть зацікавити новини: